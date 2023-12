Ngày mai, 3 cựu chủ tịch, phó chủ tịch Khánh Hòa hầu tòa

6 thành viên hội đồng thẩm định giá đất "thoát tội" Liên quan vụ án, tháng 5-2021, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can sáu người là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Họ gồm: Nguyễn Ngọc Tâm, cựu phó giám đốc Sở Tài chính; Trần Sỹ Quân, cựu phó cục trưởng Cục Thuế; Vũ Xuân Thiềng, cựu phó giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Văn Nhựt, cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT; Trần Quang Bửu, cựu phó giám đốc Sở Xây dựng và ông Lê Huy Toàn, cựu phó chủ tịch UBND TP Nha Trang. Đến tháng 5-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định hủy bỏ sáu quyết định khởi tố bị can đối với những người trên. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Theo Cơ quan CSĐT, quá trình điều tra xác định hành vi của sáu người trên không đủ cấu thành tội phạm như tội danh đã truy tố ban đầu.