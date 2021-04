Ngày đẹp nhiều đám cưới, hàng loạt tài xế bị xử phạt lỗi nồng độ cồn

Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 21:21 PM (GMT+7)

Cả 4 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt đầu giờ chiều 24/4 ở nút giao thông Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu đều thanh minh "đi đám cưới về".

Tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội chặn bắt tài xế "ma men" trên đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm

Trưa 24/4, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại nút giao thông Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) liên tiếp kiểm tra, phát hiện hàng loạt tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Điều lạ, phần lớn tài xế vi phạm nồng độ cồn đều thanh minh "vừa đi ăn cưới về"; "nay ngày đẹp nhiều đám cưới nên trót uống rượu bia"...

Cụ thể, vào khoảng 13h cùng ngày (24/4), Tổ công tác do Đại uý Bùi Minh Cường làm Tổ trưởng tiến hành dừng xe máy BKS 37P8-8669 do anh Nguyễn Hoàng Đ. (SN 1985, ở Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Anh Đ. mặt đỏ lựng, kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 0,189 miligam/1 lít khí thở.

Anh Đ. trình bày, vừa đi ăn cưới người bạn thân tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về. Cưới bạn thân thiết nên cả nhóm bạn vui mừng, có uống rượu bia.

Anh Đ. mong muốn Tổ công tác bỏ qua vi phạm, nhưng Tổ công tác đã giải thích việc anh Đ. uống rượu bia tiếp tục điều khiển phương tiện sẽ nguy hiểm cho chính bản thân và người tham gia giao thông, do đó cần lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện và GPLX.

Tổ công tác Đội CSGT số 7 lập biên bản tạm giữ xe máy của tài xế vi phạm nồng độ cồn sau khi đi ăn cưới về trên đường Tố Hữu

Tiếp đó, Tổ công tác phát hiện Phạm Ngọc Kh. (SN 1994, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy 89F1-460.66 hướng Tố Hữu - Lê Văn Lương trong tình trạng mặt đỏ bừng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh Kh. vi phạm 0,075 miligam/1 lít khí thở.

Anh Kh. cũng trình bày mới đi ăn cưới người bạn thân ở phường Dương Nội, quận Hà Đông về tới đây.

"Tôi có uống vài cốc bia vui với bạn bè", anh Kh. chia sẻ và rồi kí vào biên bản vi phạm.

Được biết, chỉ trong thời gian từ 13h đến 14h cùng ngày (24/4), tại nút giao thông Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, Tổ công tác Đội CSGT số 7 đã tiến hành lập biên bản 4 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Điều đáng nói, cả 4 trường hợp này đều cho biết vừa đi ăn cưới về.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Bùi Minh Cường cho biết, tài xế vi phạm có nhiều lý do để thanh minh, từ thời tiết nắng nóng nên "uống cốc bia cho mát"; "ngày đẹp trời nên cưới hỏi nhiều"... Tuy nhiên, vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân chính gây TNGT, nên lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm.

"Nếu có việc gia đình, cưới hỏi, muốn vui chút rượu bia với bạn bè, thì người dân nên chọn sử dụng phương tiện công cộng, gọi taxi, xe ôm để di chuyển, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông, vừa không bị xử phạt", Đại uý Cường nói.

