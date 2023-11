Ngân hàng kiện công ty ra tòa, VKS phát hiện Sở tham mưu cho tỉnh sai

Ngày 26-11, theo VKSND tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa ban hành kiến nghị số 2149 để kiến nghị Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An chỉ đạo Phòng chuyên môn khắc phục vi phạm và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước khi trình UBND tỉnh Nghệ An quyết định.

Qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm về tranh chấp Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, VKSND tỉnh Nghệ An phát hiện Sở TN&MT Nghệ An có vi phạm trong hoạt động thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Thành Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết Dự án Trung tâm dạy nghề Thành Vinh từ năm 2008. Dự án này đã điều chỉnh quy hoạch ba lần.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã cho Công ty thuê khu đất hơn 3.900 m2 theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm tại phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 7-6-2050 (heo quyết định số 151 ngày 7-6-2010).

Khu đất dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 621542 và số BM 621541 (gọi tắt là sổ đỏ).

Năm 2013, Công ty Thành Vinh đã thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Trung tâm dạy nghề Thành Vinh (2 sổ đỏ nêu trên) vay Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nghệ An hơn 23 tỉ đồng. Thời hạn vay là 120 tháng, mục đích cho vay là: sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn văn phòng cho thuê, trung tâm dạy nghề, khu cafe.

Ngân hàng ACB chi nhánh Nghệ An đã giải ngân cho Công ty bằng 11 khế ước nhận nợ.

Khi hai sổ đỏ đang “cắm” trong ngân hàng, vào 2014, Công ty Thành Vinh xin UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy hoạch Dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh diện tích, thời hạn sử dụng đất và hình thức sử dụng đất thì được chấp thuận. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TN&MT thu hồi sổ đỏ cũ cấp sổ mới cho công ty.

Năm 2017, Sở Xây dựng Nghệ An cấp Giấy phép xây dựng số 2 cho phép Công ty Thành Vinh tiếp tục xây dựng hạng mục công trình Chung cư 18 tầng.

Như vậy, khi Công ty Thành Vinh xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng Trung tâm dạy nghề Thành Vinh và khu ký túc xá kết hợp nhà nghỉ khách sạn cao 7 tầng sang đất xây dựng Dự án khu nhà ở chung cư và xây dựng hạ tầng, sân đường nội bộ, cây xanh, bãi đỗ xe thì hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất không có hai sổ đỏ nêu trên.

Bởi vì, hai sổ đỏ đã giao cho bên nhận thế chấp là Ngân hàng ACB giữ bản gốc từ khi thế chấp tài sản ngày 1-8-2013 cho đến nay.

Theo VKSND tỉnh Nghệ An, việc Sở TN&MT Nghệ An thẩm định hồ sơ và tham mưu đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi hai sổ đỏ (số BM 621542 và BM 621541) ngày 14-6-2013 đang thế chấp tại Ngân hàng là chưa đầy đủ hồ sơ, vi phạm quy định nêu trên dẫn đến việc ban hành Quyết định số 511 của UBND tỉnh Nghệ An chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

Đến ngày 10-1-2020, do Công ty Thành Vinh vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên ngân hàng kiện yêu cầu Công ty này trả số tiền nợ gốc và lãi hơn 16 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tài sản trên thửa đất số 147 tờ bản đồ số 17 theo sổ đỏ số BM 621541 đã xây dựng thành Chung cư 18 tầng và được Công ty Thành Vinh bán hết các căn hộ cho 151 hộ dân sinh sống. Từ đó, dẫn đến việc tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bên nhận thế chấp tài sản cũng như quyền lợi của các hộ dân mua căn hộ chung cư.

Để bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý đất đai, Phòng 10 đã tham mưu lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An ban hành kiến nghị số 2149 nêu trên.

