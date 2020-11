“Nếu không có các anh Công an xã, chắc con tôi không được cứu sống”

Thứ Bảy, ngày 14/11/2020 09:19 AM (GMT+7)

Trong thiên tai, lũ dữ, cùng với sự có mặt kịp thời của cán bộ chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã dầm mình trong mưa bão, sạt lở, cứu dân, di dời dân đến nơi an toàn, tham gia gùi cõng gạo về đảm bảo cái ăn cho bà con… là những hình ảnh đẹp của chiến sĩ CAND.

Sự việc đã xảy ra hơn nửa tháng qua, song ông Hồ Văn Minh, thôn 2, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng. Mưa lũ, sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa và đứa con trai đầu của ông. May mắn thay, ngay sau đó, Công an xã và bà con đồng bào đã có mặt kịp thời, nhanh chóng đào bới, tìm kiếm và cứu sống cháu bé.

Cuộc sống của gia đình ông Minh đã nghèo, nay lại trắng tay theo dòng nước lũ. Nhưng may mắn nhất là con ông được cứu sống nhờ chính những cán bộ Công an xã.

Ông Hồ Văn Minh nghẹn ngào chia sẻ:” Nhà sập thì có thể từ từ làm lại được, nhưng mừng nhất là con được cứu sống, mừng lắm. Nếu lúc đó không có các anh Công an xã chắc con tôi đã không được cứu sống. Gia đình tôi biết ơn các anh lắm”.

Lực lượng Công an cùng phối hợp với lực lượng khác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở tại Bắc Trà My, Quảng Nam.

Thiếu tá Nguyễn Anh Chiến, Trưởng Công an xã Phước Thành là một trong những cán bộ Công an xã có mặt ngay sau sự cố sạt lở cho biết: “Lúc đó nhà sập một phần, có em Hồ Văn Tiến, con anh Minh bị vùi lấp tới cổ còn lòi cái đầu thôi, lực lượng Công an đã đào bới đưa ra. Đang lúc tìm cách đưa cháu ra thì tiếp tục sạt lở, đổ thêm lần thứ 2, đẩy nhà ra đường luôn, một số anh em văng ra ngoài, nhưng may không bị thương, và cháu bé vẫn an toàn. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức di dời bà con đến nơi an toàn”.

Hơn nửa tháng qua, lực lượng Công an các xã bị cô lập tại huyện Phước Sơn như Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc đã ngày đêm quên mình vì nhiệm vụ, vừa tham gia di dời dân đến nơi an toàn, vừa tích cực gùi cõng gạo, lương thực, thực phẩm về làng.

Bên cạnh đó, mặc dù điều kiện sinh hoạt, làm việc còn khó khăn bộn bề, song các chiến sĩ Công an xã vẫn vào từng ngõ, gõ từng nhà tìm hiểu đời sống của bà con để có thể hỗ trợ kịp thời. Đối mặt với gian nguy, hiểm trở, phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ” càng được tôi luyện.

Đồng chí Hồ Văn Đó, Công an viên xã Phước Thành cho biết: “Những ngày qua, anh em liên tục chia nhau cùng bà con và cán bộ xã đi hàng chục ki-lô-mét đường núi hiểm trở để gùi hàng hóa, lương thực về cho bà con thôn bản đang bị cô lập do mưa lũ, sạt lở. Riêng một ngày, bản thân tôi cõng được 40kg, mấy anh em khác cũng rứa, mặc dù mệt, đường đi hiểm trở, nhưng anh em tôi vẫn cố gắng để cõng gạo cho bà con có cái ăn”.

Ghi nhận và chia sẻ về tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS Công an cơ sở, Ông Hồ Văn Phức Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn nói: “Đây là một lực lượng mà trực tiếp gần gũi với bà con nhân dân, phát hiện kịp thời, di dời bà con trong trận lũ vừa rồi, chúng tôi đã làm tốt việc di dời dân, ngay tại khu vực này đã di dời 52 hộ”.

Không chỉ lực lượng Công an cơ sở tại huyện Phước Sơn mà trong những ngày mưa lũ cùng với những trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra khắp nơi ở vùng cao Nam Trà My, Bắc Trà My, cùng với chính quyền, lực lượng Công an chính quy của Công an tỉnh, Công an huyện, lực lượng Quân sự, Biên Phòng, những CBCS Công an xã là những người có mặt đầu tiên và luôn sát cánh giúp dân, hỗ trợ kịp thời người dân trong hoạn nạn, trong những thời điểm gian khó nhất.

Tại Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, địa bàn xảy ra 2 vụ sạt lở núi kinh hoàng ở thôn 1 và thôn 2 của xã. Trà Leng là xã cách xa trung tâm hành chính huyện Nam Trà My hơn 40km. Phải hơn 1 ngày xảy ra sự cố sạt lở, do địa hình chia cắt, các lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường. Hầu như mọi công tác cứu hộ, cứu nạn thời gian đầu đều tại chỗ với chính quyền cơ sở, bà con thôn bản và lực lượng chức năng của xã, trong đó có Công an xã Trà Leng và Công an xã lân cận Trà Dơn, Trà Giác… của 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bắc Trà My tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở núi.

Những ngày qua, CBCS Công an xã gần như 100% bám hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân 2 vụ sạt lở, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Trà Leng. Lăn xả cùng các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bằng tay, bằng các công cụ thô sơ… giữa ngổn ngang đất đá, trong nhiều ngày qua, CBCS Công an xã đã không quản khó khăn, vất vả lật từng mảng đất, mảng tường, cây cối, vật dụng bị vùi lấp để tìm kiếm các nạn nhân.

Thượng úy Lê Minh Phước, Trưởng Công an xã Trà Leng, huyện Nam Trà My chia sẻ: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh em Công an xã đã có mặt tại hiện trường cùng người dân và chính quyền cứu nạn các nạn nhân, những ngày sau đó, CBCS Công an xã ngày đêm cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Và trong những ngày qua, khi bà con đang đối mặt với bao khó khăn, anh em Công an xã đã đến giúp bà con có chỗ ở tạm thời, hỗ trợ giúp người dân ổn định cuộc sống và đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Mưa bão, sạt lở núi vẫn đang xảy ra đe dọa cuộc sống người dân vùng cao, tình trạng cô lập cục bộ tại các xã vùng cao Phước Sơn hay Nam Trà My, Bắc Trà My vẫn đang tiếp diễn…Ở đó, lực lượng Công an đang đối mặt với bao hiểm nguy rình rập, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Song, họ không lùi bước trước gian khó, mà vẫn sẵn sàng đồng hành, sát cánh cùng chính quyền địa phương, người dân để từng bước vượt qua, giúp dân ổn định cuộc sống.

Tại huyện Bắc Trà My, chiều 11/11 tại Km66 tuyến QL 40B, đoạn qua thôn 3, (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng. Hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông. Lúc này, có 9 người dân đi qua khu vực trên và may mắn có người chạy thoát, 2 người bị thương và 1 người mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng, trong đó có hàng chục CBCS Công an huyện Bắc Trà My đã đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở.

Đến khoảng 13h40' ngày 12/11, trong khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân Huỳnh Văn Hạ (SN 1968, trú huyện Thăng Bình) đang bị mất tích sau vụ sạt lở thì cũng ngay tại vị trí này tiếp tục xảy ra sạt lở. Nhờ cảnh giác nên lực lượng tìm kiếm của Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang tìm kiếm nạn nhân mất tích, đã phát hiện núi lở và kịp thời tránh trú... một số CBCS Công an bị thương nhẹ.

Hiện công tác tìm kiếm người bị mất tích, khắc phục sạt lở tạm thời dừng lại để đảm bảo an toàn. Công an huyện Bắc Trà My tiếp tục phân công CBCS chốt chặn để hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở.

Nguồn: http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Neu-khong-co-cac-anh-Cong-an-xa-chac-con-toi-khong-duoc-cuu...Nguồn: http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Neu-khong-co-cac-anh-Cong-an-xa-chac-con-toi-khong-duoc-cuu-song-619678/