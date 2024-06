"Nạn tài xế taxi tráo tiền ở TP.HCM": Thanh tra Sở GTVT kiểm tra hai HTX 27/7 và 27.7

Thanh tra tăng cường phối hợp với CSGT kiểm tra xử lý Liên quan vấn nạn tài xế taxi tráo tiền du khách, đại diện Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho hay hành vi giật, tráo tiền không thuộc các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. . Phóng viên: Hiện nay, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên với vai trò về mặt quản lý nhà nước, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp này ra sao? + Một Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT (xin được giấu tên): Hiện nay theo Luật Thanh tra năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải không có chức năng tuần tra, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường. Tuy nhiên, ngay khi nắm được vụ việc, Thanh tra Sở đã chỉ đạo các Đội địa bàn tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định. . Đối với HTX 27-7, Thanh tra giao thông sẽ làm việc, rà soát các trường hợp này như thế nào, có thể đề xuất rút phù hiệu, xử phạt bổ sung HTX này không? + Qua thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, bước đầu cho thấy các hành vi vi phạm do chủ quan tài xế thực hiện. Tuy nhiên hành vi giật, tráo tiền không thuộc các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Hiện nay cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, nếu phát hiện có liên quan đến HTX thì cơ quan công an sẽ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, nếu phát hiện các HTX có vi phạm trong công tác quản lý, điều hành thì Sở Giao thông vận tải sẽ có các biện pháp xử lý theo quy định. Cụ thể, Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các HTX nêu trên. . Ngoài đơn vị 27-7, Thanh tra giao thông có tiền hành kiểm tra, thanh tra các đơn vị vận tải nào khác? + Trong năm 2024, Thanh tra Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra 16 đơn vị vận tải theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm.