Nạn nhân kể khoảnh khắc thoát chết khi xảy ra vụ cháy ở TP Thủ Đức

Như PLO đã đưa tin, khoảng 6 giờ sáng 27-12, người dân phát hiện ngọn lửa cháy tại nhà trọ cao tầng trong hẻm đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Công an phường khẩn trương triển khai dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Hiện trường bị cháy là nhà trọ có kết cấu 5 tầng: 1 trệt và 4 lầu. Căn nhà thiết kế và ngăn làm khoảng 38 phòng cho thuê với khoảng 78 người ở. Hai thi thể nạn nhân được phát hiện tại tầng 2, là đôi vợ chồng trẻ quê Thái Bình đến TP.HCM lập nghiệp. 8 người bị thương được cấp cứu, trong đó có một cảnh sát bị thương khi tham gia chữa cháy. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết hiện các đơn vị liên quan Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM bảo vệ hiện trường, khẩn trương khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.