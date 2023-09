Nam thanh niên tưới xăng tự thiêu trước cổng trụ sở công an

Hiện trường vụ việc

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một, xác minh vụ việc một nam thanh niên tự tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt trước cổng trụ sở công an.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 4/9, một nam thanh niên đi bộ đến trước khu vực cổng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), rồi bất ngờ lấy 1 bịch xăng ném vào chốt gác bảo vệ cổng. Tiếp đó, người này lấy 1 bịch xăng nữa tưới lên người và châm lửa đốt cháy.

Phát hiện sự việc, Công an TP Thủ Dầu Một đã nhanh chóng dập lửa, kịp thời đưa nam thanh niên đi cấp cứu.

Qua điều tra, công an xác định nam thanh niên gây ra vụ việc trên là Nguyễn Duy Thắng (SN 1995, trú xã Minh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Hiện người này bị thương do bỏng và vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Làm việc với người thân của Nguyễn Duy Thắng, được biết từ trước cho đến khi vụ việc xảy ra, Thắng có dấu hiệu tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định.

