"Quái xế" lái xe húc bay CSGT ở Hải Phòng chạy với tốc độ nhiêu?

Thứ Tư, ngày 10/07/2019 11:25 AM (GMT+7)

Nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ cao khi đâm vào chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Hải Phòng.

Hình ảnh nam thanh niên lao thẳng xe máy vào CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 10/7, Công an TP. Hải Phòng cho biết, vào hồi 11h10 ngày 9/7, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh lộ 354 (đoạn chạy qua khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) phát hiện Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại xã Thái Sơn, An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể về Kiến An vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác. Vụ việc khiến Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương vùng đầu, chân, tay phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Tại hiện trường, 1 bộ đàm của lực lượng CSGT bị hỏng, xe mô tô do Đỗ Văn Thắng điều khiển bị hư hỏng nhẹ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Lão phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong chiều 9/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý. Ông Bình yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp tập trung các y, bác sĩ giỏi và tạo mọi điều kiện trang thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc và điều trị chu đáo, kịp thời cho Thượng uý Quý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị cơ quan công an, đơn vị chức năng lập hồ sơ chặt chẽ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.