Mùng 3 Tết Nhâm Dần: 27 vụ TNGT, hơn 400 xe bị tạm giữ trên đường du Xuân

Thứ Năm, ngày 03/02/2022 16:28 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ trong ngày mùng 3 Tết, trên địa bàn toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT làm 15 người tử vong, 19 người bị thương.

Theo Cục CSGT, trong ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 19 người.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 1 vụ; không tăng, không giảm số người chết; giảm 4 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 6 vụ; giảm 4 người chết, giảm 24 người bị thương.

Một vụ tai nạn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 19 người. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: giảm 6 vụ; giảm 5 người chết, giảm 24 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết. Riêng tuyến đường thủy không xảy ra tai nạn.

Ngày 3/2 (tức ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần), Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên địa bàn toàn quốc có 24 người thương vong vì TNGT.

Đáng lưu ý, vào 15h20’ ngày 2/2, tại đường tỉnh 901, Km 33 thuộc ấp Rạch Cóc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa xe mô tô biển số 64V1-6140 do Lê Văn Đ. (SN 1955, HKTT: ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) trực tiếp điều khiển lưu thông hướng Tân Quới Trung - Tân An Luông, chở theo Lê Anh K. (SN 1982, HKTT: xã Chánh Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) và Đoàn Ngọc Mỹ H. (SN 2012, HKTT: ấp Nước Xoay, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã va chạm với xe ô tô khách biển số 64B-007.52 do Nguyễn Minh Th. (SN 1972, HKTT: ấp Cái Trôm, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Hậu quả: 2 người trên xe mô tô chết tại hiện trường, 1 người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm điều tra giải quyết.

Cục CSGT thông tin thêm, trong hôm nay, trên tuyến đường bộ, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.175 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 600 triệu đồng; tạm giữ 8 xe ô tô, 394 xe mô tô; tước 66 GPLX các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 161 trường hợp, vi phạm các quy định về ma túy 1 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 527 trường hợp.

Nguồn: https://www.atgt.vn/mung-3-tet-nham-dan-27-vu-tngt-hon-400-xe-bi-tam-giu-tren-duong-du-xuan-d541...Nguồn: https://www.atgt.vn/mung-3-tet-nham-dan-27-vu-tngt-hon-400-xe-bi-tam-giu-tren-duong-du-xuan-d541336.html