Mưa từ sáng đến trưa, đường Sài Gòn ngập khủng khiếp, nước ngập gần lút bánh xe

Từ 8h sáng nay, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn khiến hàng chục tuyến đường bị ngập sâu.

Sau khoảng 30 phút mưa lớn, một số tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Bình Lợi (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn (quận 12), Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp)… mênh mông nước.

Tại đường Ung Văn Khiêm, Bình Lợi, nhiều đoạn nước ngập gần lút bánh xe máy. Trên đường Ung Văn Khiêm, nhiều người phải chạy xe ngược chiều để tránh đoạn ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam. Do đó, TP.HCM có nhiều nơi có mưa, mưa vừa và dông trên diện rộng, có nơi mưa to, cục bộ mưa rất to. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến 27/5, sau đó mưa giảm.

Người đi bộ bì bõm lội nước ngập đến đầu gối. Một số người buôn bán hai bên đường bị ngưng trệ. Đến 11h trưa, khu vực quận Bình Thạnh vẫn đang xảy ra mưa lớn.

Người dân ngồi ăn uống ngay bên đường ngập khá sâu trên đường Ung Văn Khiêm.

Công nhân công ty thoát nước đô thị túc trực khơi thông các cống trên đường để nước thoát nhanh hơn.

Đường Bình Lợi cũng trong tình trạng mênh mông nước trong cả buổi sáng sau cơn mưa lớn kéo dài.

Ô tô chạy nhanh gây sóng nước khiến nhiều người chạy xe máy bị loạng choạng suýt té ngã.

Một số con hẻm hai bên đoạn đường Bình Lợi cũng bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đến giữa trưa, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực ở TP.HCM, một số tuyến đường vẫn còn mênh mông nước.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-tu-sang-den-trua-duong-sai-gon-ngap-khung-khiep-nuoc-ngap-gan-lut-banh-xe-50202125512506440.htmNguồn: http://danviet.vn/mua-tu-sang-den-trua-duong-sai-gon-ngap-khung-khiep-nuoc-ngap-gan-lut-banh-xe-50202125512506440.htm