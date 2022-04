Một viên chức bị kỷ luật được quy hoạch giám đốc TT Y tế ở Hậu Giang?

Một viên chức từng bị kỷ luật tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ được quy hoạch vào Ban Giám đốc Trung tâm.

Trước đó, ngày 4/4, trả lời về thông tin một viên chức sau ba năm bị kỷ luật nhưng có tên trong danh sách lấy ý kiến quy hoạch bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi họp, sẽ điều chỉnh lại và rút trường hợp này ra.

Sẽ điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo Trung tâm Y tế Long Mỹ?

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, ông N.M.T. (41 tuổi), trước đây là Phó khoa Ngoại Tổng hợp của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ.

Tháng 3/2019, ông T. bị kỷ luật hình thức cảnh cáo do có quan hệ tình cảm vượt quá mức quy định đối với đồng nghiệp, ảnh hưởng quy định hôn nhân và gia đình.

Sau đó, ông T. bị cách chức Phó khoa nhưng vẫn là viên chức, tiếp tục công tác tại khoa này cho đến nay.

Bất ngờ, trong danh sách lấy ý kiến quy hoạch bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 lại có tên ông T. - một viên chức nhưng lại được quy hoạch cả hai chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế. Điều này khiến dư luận thắc mắc, liệu có sự ưu ái?

Lý giải về vấn đề này, trao đổi qua điện thoại cùng PV Báo Giao thông, ông Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ cho rằng, đây là báo cáo quy hoạch nhiệm kỳ trước. Nhưng trong nhiệm kỳ này ông T. cũng được quy hoạch vào Ban Giám đốc Trung tâm.

"Quá trình làm, ông T. bị kỷ luật, tên ông T. chưa rút ra mà vẫn còn. Chúng tôi sẽ họp, điều chỉnh và rút tên ông T. ra", Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ giải thích.

Về việc vì sao sau khi bị kỷ luật, ông T. không bị luân chuyển đi đơn vị khác, ông Quang cho biết, ông T. có chuyên môn là Khoa Ngoại, nếu chuyển đi các khoa khác là không phù hợp.

“Nếu đưa về trạm y tế cũng không phù hợp. Và trường hợp này bị kỷ luật không phải do sai sót chuyên môn mà là do quan hệ bất chính. Do đó chúng tôi điều chuyển trường hợp này trong bệnh viện”, ông Quang lý giải.

