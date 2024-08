Một thành phố ở Bình Dương muốn ngang bằng với Quận 1, TPHCM

Ngày 8/8, thành phố Dĩ An (Bình Dương) tổ chức toạ đàm Dĩ An 1/4 thế kỷ với chủ đề "Khát vọng xây dựng và phát triển", hướng tới kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, nay là thành phố Dĩ An (1999-2024).

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Điền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An), chia sẻ thời gian đầu mới tái lập, mọi thứ còn rất khó khăn, người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, đời sống thiếu thốn. Với chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, Dĩ An từng bước phát triển.

“Khi đó, ngân sách hạn hẹp, nhân lực thiếu, nhiều thời điểm cán bộ công chức phải làm việc suốt đêm để hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhất là xây dựng các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị. Hôm nay nhìn lại ước mơ 25 năm trước về một Dĩ An hiện đại, phát triển, nghĩa tình đã thành sự thật. Là người con Dĩ An, tôi rất xúc động khi thấy địa phương phát triển tầm cỡ”, bà Điền nhớ lại.

Theo bà Điền, Dĩ An được gọi là ngã tư quốc tế khi là cửa ngõ của bốn tỉnh, thành phố gồm Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Có người còn ví von, gà ở Dĩ An gáy, người dân 3 tỉnh, thành phố thức giấc khi nằm giáp với TPHCM và Đồng Nai.

Là doanh nghiệp đến Dĩ An đầu tư ngay từ thời kỳ mới thành lập, TS. Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho rằng, Dĩ An đủ các yếu tố cấu thành để phát triển kinh tế, xã hội. “Ở Dĩ An có những hồ đá trước đây khai thác để lại trở thành hồ chứa nước tự nhiên, tạo không khí trong lành. Dĩ An có hệ thống giao thông được đầu tư bài bản, nối với các khu vực phát triển ở TPHCM. Đặc biệt, không nơi nào có được như Dĩ An, đó là nguồn nhân lực lớn từ Đại học Quốc gia TPHCM đóng trên địa bàn với hơn 42.000 sinh viên và hàng nghìn tiến sĩ trong, ngoài nước. Từ những gì nhìn thấy được, tôi tin rằng, Dĩ An sẽ phát triển ngang bằng với Quận 1 (TPHCM)”, ông Thạch nói.

Một góc thành phố Dĩ An

Tại buổi tọa đàm, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An cho biết, địa phương có khát vọng xây dựng và phát triển. Xác định Dĩ An trong tương lai trở thành một trong những vệ tinh quan trọng của khu vực Đông Nam bộ. “Chúng tôi sẽ nỗ lực, làm tất cả những gì có thể để đưa Dĩ An phát triển xứng tầm, lấy Quận 1 (TPHCM) làm mục tiêu phấn đấu. Dĩ An nhìn lại 1/4 thế kỷ qua và tiếp theo phải làm gì? Đây là điều chúng tôi phải nghiên cứu. Tôi khẳng định, thành phố Dĩ An sẽ làm tất cả để biến ước mơ thành hiện thực trong tương lai gần”, ông Bảy chia sẻ.

Thành phố Dĩ An, hiện có mật độ dân số cao nhất cả nước, khoảng 8.326 người/km2, có diện tích tự nhiên 600ha với 7 phường, dân số hiện tại cán mốc trên 500 nghìn người.

Dĩ An nằm ở khu vực trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với thành phố Thuận An (Bình Dương), thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và thành phố Thủ Đức (TPHCM).

Trên thực tế, Dĩ An có vị trí thuận lợi tại giao điểm các trục hành lang kinh tế quan trọng như: Hành lang kinh tế động lực Bắc – Nam (gắn với Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam); hành lang kinh tế động lực Đông Tây kết nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Quốc lộ 22; đường Vành đai qua TPHCM đến nhóm cảng hàng hóa đường thủy, đường sắt.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế của thành phố Dĩ An tốc độ tăng trưởng ổn định, hầu hết giá trị đạt được tăng so với cùng kỳ. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 69.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 72.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước là 4.026 tỷ đồng, đạt trên 60% dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố thông qua, tăng 65,85% so với cùng kỳ.

