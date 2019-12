Một phụ nữ chết cháy vì quấn chăn ngủ cạnh bếp lửa

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 17:29 PM (GMT+7)

Không phát hiện dấu hiệu tội phạm nên công an đã giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 6-12, UBND xã Đak Pxi (huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong do bị lửa thiêu.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, đêm 5-12, do thời tiết quá lạnh, bà Ng. (51 tuổi) nằm đắp chăn gần bếp lửa của gia đình để ngủ. Trong lúc ngủ quên, ngọn lửa đã cháy lan sang chiếc chăn và bùng cháy khiến bà Ng. tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra lúc mọi người đã ngủ say nên đến sáng hôm sau, khi các thành viên trong gia đình thức giấc thì mới tá hỏa phát hiện.

Nhận được tin báo, Công an đã đến xác minh hiện trường, do không phát hiện dấu hiệu tội phạm nên công an đã giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương.

