Một đêm chặn, phạt "ma men" ở TP HCM

Cần thêm "điểm kinh doanh rượu bia an toàn"! Điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy là bất chấp các đợt cao điểm xử lý, tình trạng vi phạm vẫn cứ tái diễn. Nguyên nhân không khó tìm, bởi ai cũng biết nhu cầu sử dụng loại rượu bia của người dân là có thật. Vì vậy, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý thì đối với một thành phố vốn sôi động về đêm như TP HCM, chính quyền cũng nên tính toán đến việc tái khởi động mô hình "điểm kinh doanh rượu bia an toàn". Thực tế, mô hình "điểm kinh doanh rượu bia an toàn" đã được thí điểm nhiều năm trước tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội. Theo đó, các điểm kinh doanh bia rượu sẽ có lực lượng vận động khách không lái xe sau khi uống bia rượu, có dịch vụ trông giữ xe qua đêm, dịch vụ đưa khách đã uống rượu bia về nhà để bảo đảm an toàn. Với mô hình trên, vai trò, trách nhiệm của những cơ sở, nhà hàng, quán ăn có kinh doanh thức uống có cồn sẽ được nâng cao. Để thực hiện được mô hình trên không khó nếu lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu chủ hàng quán cam kết không cho khách đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông rời quán. Kế đến, dù chưa có chế tài nhưng thông qua nhiều biện pháp quản lý nhà nước, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành của các hàng quán nhằm đưa nội dung trên vào khuôn khổ. Nếu kết hợp "2 trong 1" như trên, có thể hy vọng tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm. Và hơn cả, nhiều "ma men" sẽ không phải mất số tiền lớn để nộp phạt.