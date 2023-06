Miền Tây: Hình ảnh nhà bay nóc, cây ngã đổ sau mưa lớn kèm dông lốc

Ngày 6-6, theo thông tin của huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và làm 1 người tử vong.

Theo đó, ngày 4-6, trong lúc đang làm thuê thì trời đổ mưa lớn, ông Phan Văn Cao (40 tuổi; ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) vào nằm võng nghỉ ngơi trong căn nhà tạm. Dông lớn làm cuốn đi căn nhà và kéo theo ông Cao. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Cao đã không qua khỏi. Cơn mưa dông này cũng đã làm hư hại 54 căn nhà ở huyện Tháp Mười, trong đó có 6 căn bị sập hoàn toàn và 48 căn tốc mái, ước thiệt hại trên 550 triệu đồng.

Một nhà dân bị tốc mái.

Lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Trong khi đó, tại huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp), cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 4-6, cũng đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà, hư hỏng nặng 33 căn nhà khác. Tất cả những gia đình bị thiệt hại bởi mưa dông vào ngày 4-6 đều được chính quyền địa phương đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ và huy động lực lượng đến khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Một căn nhà bị tốc mái ở xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Còn tại tỉnh An Giang, trong chiều 4-6, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm nhiều căn nhà của người dân trên địa bàn thị xã Tân Châu bị tốc mái từ 70 – 100%.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cảnh báo từ ngày 6-6 đến 8-6, khu vực tỉnh An Giang có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Khả năng đợt mưa diện rộng tại khu vực An Giang kéo dài đến hết ngày 10-6, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 4 đến 6-6, tại tỉnh Vĩnh Long xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm ngã, gãy nhiều cây xanh cổ thụ trên tuyến Quốc lộ 57, thuộc huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long.

Thời điểm xảy ra mưa lớn, người dân và phương tiện ít qua lại trên tuyến đường này nên không xảy ra tai nạn, tuy nhiên đã làm hư hỏng nhiều đường dây diện, dẫn đến cúp điện đột ngột tại 2 khu vực trên.

Nhiều nhánh cây lớn ngã xuống đường cản trở giao thông trên Quốc lộ 57.

Sau đó, lực lượng chức năng địa phương khẩn trương phong tỏa khu vực, nhanh chóng cắt tỉa cành rơi trúng dây dẫn điện và các cây ngã đổ khác, khắc phục đường điện, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực an toàn.

Đại diện đơn vị quản lý cây xanh dùng máy cưa cắt tỉa dọn dẹp sau mưa dông.

Ngành chức năng địa phương cũng dự báo, mưa lớn và dông lốc sẽ còn xảy ra ở những ngày tới, đề nghị mọi người dân cần nâng cao cảnh giác, gia cố nhà ở, cắt tỉa cây cao có khả năng đỗ ngã nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/mien-tay-hinh-anh-nha-bay-noc-cay-nga-do-sau-mua-lon-kem-dong-loc-202...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/mien-tay-hinh-anh-nha-bay-noc-cay-nga-do-sau-mua-lon-kem-dong-loc-20230606123934651.htm