Miền Nam chuẩn bị hứng đợt mưa dông lớn nhất từ đầu mùa

Thứ Bảy, ngày 22/05/2021 19:09 PM (GMT+7)

Một đợt mưa dông sắp trút xuống các tỉnh phía Nam có thể gây ngập sâu cho các tuyến phố ở nội đô TP. Hồ Chí Minh.

Mưa lớn gây ngập úng ở các đô thị trũng thấp phía Nam. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (22/5) đến ngày 23/5, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp có trục 9-12 độ vĩ Bắc nên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Từ ngày 24-27/5, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động tăng cường làm cho ba khu vực trên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Đây là đợt mưa dông lớn nhất từ đầu mùa mưa tại Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Lượng mưa phổ biến ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ khoảng thời gian này từ 150-300mm, ở Tây Nguyên phổ biến 200-450mm. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo do mưa lớn, tập trung nhiều vào chiều và tối có thể gây ngập sâu cho nhiều tuyến phố nội đô của TP. Hồ Chí Minh.

Tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ nay đến mai (23/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Từ ngày 24/5, nắng nóng kết thúc ở các khu vực trên.

Ở Bắc Bộ từ đêm 23/5 đến ngày 25/5 có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Trên biển, từ ngày 24-26/5, một vùng áp thấp có khả năng hình thành ở khu vực ngoài khơi Nam Trung Bộ, vùng áp thấp này sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cùng với đó, trên vùng biển các tỉnh phía Nam có một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm nay (22/5), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo, từ ngày mai (23/5) đến 27/5, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2,3-3,0 m. Biển động

Đỉnh triều tại ven biển Nam Bộ tiếp tục tăng trong mấy ngày tới và duy trì ở mức tương đối cao, từ ngày 29/5 sẽ giảm dần. Đỉnh triều cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,01 m vào rạng sáng ngày 28/5.

