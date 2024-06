Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, vì thế từ đêm qua đến chiều nay, miền Bắc đã xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Trong đó khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, ngoài tác động của rãnh thấp, vùng xoáy thấp còn chịu thêm ảnh hưởng của đới gió Đông Nam từ khối không khí biển lấn vào.

Tổ hợp rãnh thấp, xoáy thấp và gió Đông Nam khiến cho khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng đã xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa từ 19h tối 8/6 tới 12 giờ ngày 09/6 phổ biến từ 100-300mm, một số nơi trên 300mm như thị trấn Quảng Hà 319mm, thành phố Móng Cái 305mm.

Mưa lớn gây ngập úng diện rộng ở nhiều địa phương miền Bắc trong hôm nay.

Dự báo trong đêm nay và sáng mai (10/6), rãnh áp thấp có xu hướng yếu dần, nhưng đới gió Đông Nam mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc Bộ vẫn còn hoạt động nên từ chiều tối ngày 9/6 đến sáng 10/6, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm, riêng khu vực Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ chiều ngày 10/6, tổ hợp hình thế gây mưa là rãnh áp thấp qua Bắc Bộ và hội tụ gió lên đến mực 5000m suy yếu dần nên mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và khu Đông Bắc có khả năng giảm dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa lớn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại nơi trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

