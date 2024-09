Miền Bắc hửng nắng, tâm mưa dịch chuyển vào miền Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua đến sáng sớm nay (13/9), ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/9 đến 03h ngày 13/9 có nơi trên 40mm như: Bình Cảng (Hòa Bình) 76.8mm, Phú Lãm (Hà Nội) 40.4mm, Hiền Chung (Thanh Hóa) 69.8mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 107mm, Bồng Sơn (Bình Định) 82.5mm, Đăk Tơ Lung (Kon Tum) 102.2mm, Mỹ Đức (Lâm Đồng) 77.8mm,…

Mưa giảm nhưng tinh trạng ngập úng nhiều khu vực vẫn chưa chấm dứt.

Từ ngày 13/9 đến đêm 14/9, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, ngày và đêm 13/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 15/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới, mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình có xu thế biến đổi chậm, phổ biến ở mức cao từ báo động 2-báo động 3, có nơi trên mức báo động 3.

Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Mực nước lũ lên cao kéo dài nhiều ngày có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê, kè có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu ven sông thuộc các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 13/9:

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên: Từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

