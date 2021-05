Miền Bắc hứng đợt nắng nóng diện rộng, nơi cao nhất vượt ngưỡng 39 độ C

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 09:46 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (10/5) ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 11/5, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn nhiều ngày tới ở các khu vực trên. Do đang trong giai đoạn giao mùa nên từ chiều tối và đêm cần đề phòng mưa dông kèm theo mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh.

Từ Nam Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

