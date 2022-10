Ly kỳ chuyện bỏ 2,4 tỉ đồng mua cây cảnh của con, cha không cho lấy

Một người đàn ông ở Đà Nẵng đã bỏ tiền tỉ, ký hợp đồng mua 9 cây mai vàng, 1 cây bưởi nhưng khi đến chở số cây cảnh này thì người cha không cho nên đành trình báo công an.

Ông La Thanh Tân (SN 1993; trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vừa gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Gia Lai tố giác ông Trương Hoài Phong (SN 1986; trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lại) có hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo ông Tân, nhiều năm nay, ông Phong đều chở mai tới chợ hoa Tết tại khu vực tượng đài 2-9 (quận Hải Châu) để bán và cho thuê. Do quen biết từ trước, có làm ăn chung nên ông Tân đã mua 9 cây mai và 1 cây bưởi của ông Phong, tổng số tiền trên 2,4 tỉ đồng.

2 trong số 9 cây mai và chiếc xe tải ông Tân tố giác bị ông Phong chiếm giữ

Cụ thể, năm 2019, ông Tân 3 lần mua của ông Phong 7 cây mai và 1 cây bưởi, với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng. Năm 2020, ông Tân mua thêm 2 cây mai với giá 1,1 tỉ đồng. Việc mua bán này đều có ký hợp đồng, thể hiện đầy đủ nội dung số cây cảnh mua, hình ảnh cây cảnh kèm theo, giá tiền và số tiền đã giao, người làm chứng.

Sau khi mua cây cảnh, do không có mặt bằng và kỹ thuật chăm sóc nên ông Tân thuê ông Phong chăm sóc với số tiền 15 triệu/cây/năm. Ông Phong mang số cây này về nhà vườn tại TP Pleiku chăm sóc. Hai bên thỏa thuận hằng năm, ông Phong phải có trách nhiệm vận chuyển các cây này về 7 địa chỉ ở TP Đà Nẵng, 2 địa chỉ ở Quảng Nam để ông Tân chưng dịp Tết. Mỗi năm, ông Tân đều đến nhà vườn để kiểm tra số cây đang gửi chăm sóc tại đây.

Để thuận tiện, ông Tân cho ông Phong mượn xe tải loại 1,2 tấn để chở mai từ TP Pleiku ra TP Đà Nẵng và ngược lại.

Cây mai được chưng dịp Tết tại cơ sở của ông Tân

Ông Tân cho biết gần đây, do đã xây dựng được vườn, ông liên hệ đề nghị ông Phong bàn giao lại số cây cảnh trên. Tuy nhiên, ông Phong liên tục tránh mặt, không giao. Chiếc xe tải cũng bị ông Phong bán cho một người trên địa bàn TP Pleiku. Khi ông Tân đến vườn thì ông T.M.H (cha ruột ông Phong) không cho đưa số cây này ra khỏi.

Do đó, ông Tân đã làm đơn tố giác hành vi của ông Phong gửi Công an quận Hải Châu và Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Các đơn vị này đã hướng dẫn ông Tân gửi đơn đến Cơ quan CSĐT – Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xử lý.

Ông Tân đang đòi số cây mai đã bỏ 2,4 tỉ đồng ký hợp đồng mua

Trả lời đơn ông Tân, Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng cho rằng việc ông tố giác ông Phong chiếm đoạt một số cây mai thông qua hợp đồng mua bán cây cảnh và thỏa thuận về việc chăm sóc là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra. Vì vậy, Cơ quan CSĐT hướng dẫn ông Tân gửi đơn ra tòa án để được giải quyết.

Với nội dung tố cáo ông Phong chiếm đoạt chiếc xe tải, vì xảy ra tại quận Cẩm Lệ nên Cơ quan CSĐT đề nghị ông Tân gửi đơn đến công an quận này để được giải quyết.

"Tôi mua mai, có hợp đồng đàng hoàng nhưng gửi đơn đến nhiều cơ quan điều tra thì không được thụ lý giải quyết. Tôi đang tiếp tục làm đơn gửi Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai để đòi lại tài sản bị chiếm đoạt" – ông Tân nói.

Không biết việc mua bán? Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông T.M.H cho biết dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ông đều giao mai cho con trai đưa xuống TP Đà Nẵng bán. Tuy nhiên, việc mua bán cây đều phải do ông quyết định. Đối với việc ông Phong bán 9 cây mai và 1 cây bưởi, ông hoàn toàn không hề hay biết, cũng chưa nhận được tiền từ việc bán những cây này. Hiện nay, con trai ông nợ nần nhiều người, bỏ đi đâu không rõ. "Nó đi Pháp rồi, muốn đòi mai thì tìm nó mà đòi" - ông T.M.H nói.

