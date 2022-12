Lý do Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật

Ngày 6-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 24 và kết luận các nội dung quan trọng.

Cụ thể, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 24. Ảnh: Tỉnh ủy TT.Huế.

Lý do là vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng: buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số chi bộ, đảng bộ có vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, để một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sai phạm trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị vật tư y tế, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch; nhận tiền, hàng để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 không đúng quy định của pháp luật; thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc để xảy ra những sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Ông Hoàng Văn Đức (thứ 2 từ trái qua) bị bắt giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Văn Đức (SN 1970; ngụ phường Vỹ Dạ, TP Huế) Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và Hà Thúc Nhật (SN 1983; trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) - là kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế toán CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra xác minh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Cũng tại kỳ họp lần này, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Học viện Âm nhạc Huế, do vi phạm việc làm lộ tài liệu mật của Đảng, Nhà nước đã sao chụp, gửi qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook.

