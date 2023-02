Lý do cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam bị khởi tố

Hôm 15-2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Minh Hiến (63 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vũ Hữu Song (64 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh trên.

Theo cơ quan công an, việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hiến nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại núi Hang Diêm huyện Kim Bảng giai đoạn 2017-2021.

Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Ảnh CACC

Theo VKSND tỉnh Hà Nam, đây là vụ án được dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm và đã được đưa vào diện báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Diễn là Giám đốc của Công ty TNHH Vận tải Châu Giang (Công ty Châu Giang) và Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt (Công ty Tiến Đạt).

Năm 2011, Công ty Châu Giang được UBND tỉnh Hà Nam cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ núi đá Hang Diêm, thời hạn 30 năm.

Năm 2017, Công ty Tiến Đạt được UBND tỉnh Hà Nam Quyết định chủ trương đầu tư và giao cho thuê 34.865 m2 đất để xây dựng Nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm.

Tuy nhiên, Diễn không thông qua các thành viên góp vốn của công ty mà đã tự ý đại diện công ty ký hợp đồng với Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam để thuê người khai thác khoáng sản trái phép, bán kiếm lời.

Từ năm 2010 đến năm 2020, Diễn đã thuê và chỉ đạo khai thác trái phép khoáng sản gần 59 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Diễn và Vũ Đức Tuấn thời điểm năm 2022 về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Ảnh: VKSND tỉnh Hà Nam

Vũ Đức Tuấn được Diễn thuê làm kế toán Công ty Tiến Đạt. Tuấn đã trực tiếp tính toán, tổng hợp và hóa đơn GTGT xuất, bán cho một số công ty hơn 354.000 m3 nguyên khối sét xi măng, trị giá hơn 31,4 tỉ đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách Nhà nước, gây ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc cho nhân dân.

Ngày 27-12-2022, TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt Diễn sáu năm tù, Tuấn hai năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung, phạt 150 triệu đồng đối với bị cáo Diễn, thu hồi số tiền gần 59 tỉ đồng là giá trị toàn bộ khoáng sản đã khai thác trái phép và số tiền hơn 28 tỉ đồng các bị cáo thu lợi bất chính.

VKSND tỉnh nhận thấy các bị cáo phạm tội trong thời gian dài có phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; việc quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình...

Do đó, viện đã yêu cầu công an tỉnh tiếp tục thu thập các chứng cứ, tài liệu làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

