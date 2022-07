Lý do công an khởi tố 2 cán bộ CDC tỉnh Quảng Trị

Lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit test PCR Covid-19, 2 cán bộ này đã lấy số kit test trị giá gần 1 tỉ đồng để bán lại cho Công ty CP Công nghệ Việt Á, thu lợi bất chính.

Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Quang Việt (42 tuổi, ngụ tại khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà) và Đỗ Đình Phi (40 tuổi, ngụ tại khu phố 11, phường 5, TP Đông Hà) về hành vi "Tham ô tài sản".

Hai ông này là nhân viên Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Lê Quang Việt. Ảnh: Công an Quảng Trị

Đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Đình Phi. Ảnh: Công an Quảng Trị

​Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8-2020 đến tháng 7-2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit test PCR Covid-19 (do Công ty CP công nghệ Việt Á sản xuất), 2 đối tượng Lê Quang Việt và Đỗ Đình Phi đã lấy kit test (có giá trị gần 1 tỉ đồng) bán lại cho Công ty CP Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính.Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ly-do-cong-an-khoi-to-2-can-bo-cdc-tinh-quang-tri-20220721100332637.htm