Lý do chưa thể bỏ hoàn toàn giấy xác nhận cư trú

Thủ tục đơn giản thì không yêu cầu xác nhận cư trú Ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết những thủ tục đơn giản thì phường chủ trương không yêu cầu người dân xác nhận nơi cư trú, chỉ cần gọi điện thoại xuống tổ dân phố để xác nhận người dân còn ở đó là được. Nhưng khi người dân làm giấy đăng ký kết hôn thì bắt buộc phải có giấy xác nhận nơi cư trú. Vì hiện nay phường không có dữ liệu nên phải xác minh. Ông Sơn cho hay điều cần thiết nhất cho phường, xã lúc này là phải được đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó phải có máy quét dữ liệu trên CCCD vì dữ liệu cư trú bây giờ không có công an thì không làm được. Theo Trung tá Trần Hữu Hùng, Trưởng Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, số lượng người dân yêu cầu xác nhận cư trú vẫn như trước đó chứ chưa giảm. Trường hợp cần gấp như để mai táng thì mình làm trong ngày có liền. Riêng xác nhận nơi cư trú theo quy định là ba ngày nhưng công an phường cố gắng làm nhanh nhất cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Theo ông Hùng, một số thủ tục như vay vốn ngân hàng hay con cái đến tuổi đi học thì nhà trường yêu cầu phải có xác nhận nơi cư trú để chứng minh là đang sinh sống trên địa bàn, vì chưa liên thông dữ liệu được. TẤN VIỆT