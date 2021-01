Lời khai của tài xế gây tai nạn kéo nạn nhân đi 60km

Thứ Ba, ngày 19/01/2021 13:00 PM (GMT+7)

Thời điểm gây tai nạn, trên xe còn có cả vợ tài xế và cả hai vợ chồng đều khẳng định không hề biết kéo thi thể nạn nhân đi gần 60 km.

Ngày 19-1, nguồn tin của PLO cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn đang tạm giữ, lấy lời khai lái xe Bùi Minh Tùng (49 tuổi, trú huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) để làm rõ hành vi kéo thi thể nạn nhân đi xa khỏi hiện trường tai nạn gần 60km.

Chiếc xe nạn nhân văng ra đường sau va chạm

Theo Cơ quan điều tra, lúc 20 giờ 50 phút ngày 17-1, Tùng điều khiển xe đầu kéo 63C- 079.35 lưu thông theo hướng TP.HCM - Phan Rang.

Khi xe đến Km 1631 + 600 quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa đã xảy ra va chạm với xe máy 86B1-239.46 do ông TĐV (45 tuổi, trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) điều khiển vừa qua đường, lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển, cuốn theo thi thể nạn nhân dưới gầm xe.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo với lực lượng chức năng.

Khi chiếc xe đầu kéo di chuyển cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60km đến địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị lực lượng CSGT Trạm Du Long, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Thuận chặn lại.

Thời điểm CSGT chặn xe kiểm tra

Kiểm tra chiếc xe đầu kéo, công an phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới gầm xe bên trái sau bánh trước. Lực lượng công an đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài; đồng thời bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong giải quyết.

Trích xuất camera, thời điểm xảy ra va chạm có tiếng động rất mạnh, khi xe đầu kéo cuốn xe mô tô vào gầm xe đã tạo ra tia lửa kéo dài. Tuy nhiên, sau đó tài xế xe đầu kéo vẫn điều khiển xe đi tiếp.

Được biết, thời điểm CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, Bùi Minh Tùng xuống xe và khẳng định không hề hay biết xe mình đã gây ra tai nạn và kéo nạn nhân đi gần 60km.

Ngoài Tùng, trên xe còn có vợ của tài xế này và người vợ cũng khẳng định không hề hay biết gì.

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới gầm xe

Cơ quan điều tra đã cử lực lượng thu thập hình ảnh camera đoạn đường (từ Bình Thuận đến Ninh Thuận) mà chiếc xe này đi qua để làm rõ.

Công an cũng làm rõ lời khai của tài xế bằng việc lấy lời khai các lái xe chạy sau chiếc xe đầu kéo này ở một số đoạn.

Được biết, thời điểm xảy ra va chạm, xe máy của nạn nhân văng ra ngoài, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe và chiếc áo khoác của nạn nhân vướng chặt vào gầm xe...

