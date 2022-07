Lời khai ban đầu của bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm tại tòa

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại "Tịnh Thất Bồng Lai" đã có lời khai ban đầu về nhân thân, mối quan hệ huyết thống được thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Tại phần thẩm tra tư pháp tại phiên tòa sáng nay, 7 cán bộ Công an huyện Đức Hòa và 1 cán bộ công an thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) là nhân chứng, có mặt tại phiên tòa, đã cam kết với HĐXX rằng những lời khai của họ tại phiên tòa là sự thật.

Trả lời HĐXX, ông Lê Tùng Vân nói, ông sinh ngày 21/2/1932, không nhớ địa chỉ nơi sinh, hiện tạm trú tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Ông Lê Tùng Vân khai ông 92 tuổi, quá già và không có nghề nghiệp gì. Về học vấn, ông Vân khai có trình độ văn hóa 12/12 và có 2 bằng cử nhân, trong đó 1 bằng cử nhân tiếng Anh.

"Tôi hiện vẫn đang độc thân, đang chờ lấy vợ" - ông Lê Tùng Vân khai trước tòa.

Tại tòa, bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm đều khai không theo tôn giáo nào.

Bị cáo Lê Tùng Vân

Trả lời HĐXX, bị cáo Hoàn Nguyên khai, không có cha mẹ. Khi HĐXX công bố trong hồ sơ thể hiện, mẹ là bà Lê Thu Vân (em ruột ông Lê Tùng Vân, hiện bị khởi tố bị can và đã rời khỏi nơi cư trú – PV) thì bị cáo Hoàn Nguyên nói không biết và bị cáo mồ côi từ nhỏ.

Các bị cáo Nhất Nguyên, Trùng Dương cũng khai, không biết gì về cha mẹ đẻ. Bị cáo Trùng Dương nói không biết bị cáo là con của ai, nhưng không hiểu tại sao trong lý lịch ghi bị cáo là con của bà Cao Thị Cúc.

Trong khi đó, bị cáo Cao Thị Cúc cũng phủ nhận việc bị cáo Cúc có 2 người con. HĐXX khi đưa ra thông tin trong hồ sơ vụ án có thể hiện bị cáo này có hai người con thì bị cáo Cúc nói là không biết, đó là bà Lê Thu Vân đưa cho bà nuôi, chứ bà không biết.

Dẫn giải bị cáo

Sau phần thẩm tra tư pháp, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX phải triệu tập được người bị hại là ông Thích Nhật Từ. Việc bị hại, trong đó có đại diện của Giáo hội phật giáo tỉnh Long An vắng mặt sẽ không công bằng, vì trong quá trình xét hỏi luật sư muốn hỏi bị hại thì biết hỏi ai.

Luật sư của bị cáo cũng đề nghị thay đổi thẩm phán, chủ toạ phiên tòa vì có kiến nghị triệu tập 52 nhân chứng nhưng tòa chỉ triệu tập có 4 người, nên không làm sáng tỏ được vấn đề.

Trước các đề nghị này, HĐXX hội ý lần 2. Sau đó, chủ tọa bác đề nghị của luật sư, cho tiếp tục phiên tòa.

Đến gần 11h trưa nay, HĐXX cho đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng; sau đó là phần xét hỏi các bị cáo.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, 6 bị cáo, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) - cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nội dung vụ án được thể hiện, xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ đăng tải, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Bị cáo Lê Tùng Vân bị cáo buộc là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ. Các bị cáo còn lại viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động nơi đây.

