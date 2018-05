Lời kể người thoát chết trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

“Đang ngồi trên tàu để đi du lịch thì bất ngờ gặp nạn, may mắn vợ và con tôi ở toa số 2 không việc gì”, nạn nhân Nguyễn Văn Giàu kể.

Nạn nhân may mắn thoát chết kể lại sự việc với Bộ trưởng Y tế.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, sáng 24/5, ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, hiện đã có 2 nạn nhân nặng của vụ tai nạn này đã chuyển ra Bệnh viện Việt Đức và 3 bệnh nhân khác chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cũng thông tin, vụ tai nạn xảy ra do ô tô va chạm với tàu hoả có chắn tàu. Công an đang thu thập chứng cứ tài liệu để xác định nguyên nhân, như khi xảy ra tai nạn, không có chắn tàu hay chắn tàu chưa hạ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên và chia sẻ với các nạn nhân vụ lật tàu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện tạo điều kiện chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân vụ lật tầu, điều trị miễn phí cho các nạn nhân. Trong trường hợp cần hỗ trợ về chuyên môn thì báo cáo với Sở Y tế, Bộ Y tế để hỗ trợ kịp thời.

Kể lại với Bộ trưởng và đoàn công tác, nạn nhân Nguyễn Văn Giàu ở Vĩnh Phúc cho biết anh ở toa số 1, đang trên đường đi du lịch đến Đà Nẵng thì gặp tai nạn và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia. Nạn nhân bị chấn thương nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện.

Theo lời kể của một nạn khác cũng đang điều trị ở Bệnh viện Tĩnh Gia, trong lúc đang ngồi ở toa số 1 bỗng tàu SE19 gặp nạn khiến anh này bất tỉnh.

“Từ lúc được đưa đi cấp cứu, em bất tỉnh nên không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, em thấy mình đã may mắn thoát chết”, một người may mắn sống sót sau vụ tai nạn chia sẻ.

Cùng ngày, bác sĩ Đặng Ngọc Anh - Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết lúc 3h sáng 24/5, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ lật tàu ở Thanh Hóa.

Theo đó, danh tính 3 nạn nhân được cấp cứu gồm ông Thái Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP.Vinh), bà Phan Thị Vân Anh (42 tuổi, vợ ông Tuấn) và ông Bùi Anh Toàn (40 tuổi, ngụ phường Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An). Sau khi cấp cứu, đến sáng 24.5, ông Toàn đã được xuất viện, riêng vợ chồng ông Tuấn vẫn nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, ông Tuấn là nhân viên phục vụ tàu, bị đa chấn thương trong đó có một cẳng chân dập nát đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Ông Thái Anh Tuấn bị chấn thương nặng sau vụ tai nạn

Bà Phan Thị Vân Anh kể lại, chồng bà là ông Thái Anh Tuấn (41 tuổi), nhân viên phục vụ trên tàu SE19. Ngày 23/5, bà ra Hà Nội khám bệnh nên về cùng chuyến tàu với chồng.

Tàu xuất phát tại ga Hà Nội khoảng 20h, tới hơn 0h sáng trong lúc vợ chồng bà Vân Anh ngồi tại toa số 1 (toa ăn uống) cùng khoảng 9 người khác thì bất ngờ một tiếng nổ vang lên, bà Vân Anh bị bay khỏi tàu, nằm dưới hố bùn cách đường ray vài mét. “Cơ thể đau nhức, tôi nghe tiếng kêu cứu của chồng cách đó vài mét. Cố lết lại gần, tôi thấy anh bị toa tàu đè lên, một cẳng chân dập nát. Phía trong toa, nhiều người khóc thét, kêu cứu. Xung quanh trời tối om”. Khi lực lượng cứu hộ đến, sau hơn 1 tiếng đồ hồ kéo tàu lên chồng bà mới được đưa ra ngoài đi cấp cứu. Cũng theo bà Vân Anh, tàu cửa sổ kính và lưới sắt, song bà không nhớ lúc đó mình và chồng bị bay ra ngoài như thế nào.

Bà Vân Anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Trước đó vào khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá mang biển tỉnh Nghệ An băng qua đường ngang. Cú đâm khiến đầu tàu và 6 toa khác bị lật, trong đó có 4 toa chở hành khách. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết, 9 người bị thương.

Tại hiện trường, xe ben bị hất văng khỏi đường ray cách đường ngang hơn 10m, đầu máy và 7 toa tàu văng khỏi đường ray. Barie chắn gác cùng các thiết bị đường sắt bị húc bay. Khoảng 100m đường ray hư hỏng nặng.

Hai lái tàu SE19 bị mắc kẹt trong khoang tàu và tử vong là Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, quê Hưng Yên). Đến khoảng 7h sáng nay lực lượng cứu hộ khoan cắt đầu tàu để đưa hai thi thể ra ngoài.