Lái xe khách bất cẩn làm 3 người tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Trưa ngày 14-7, nguồn tin của PLO cho biết lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: BHĐX

Theo đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm chở hàng chục người chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng về miền Tây.

Khi lưu thông đến km91, thuộc địa phận xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Tiền Giang thì va chạm xe 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước.

Xe khách 67B-009.. bị vỡ kính phần đầu xe. Ảnh: BHĐX

Hậu quả, có 3 người trên xe khách bị tử vong (2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện), hai người khác trên xe 7 chỗ bị thương.

Theo ghi nhận, xe khách bị hư hỏng phần đầu; xe 7 chỗ hư hỏng nặng, bị biến dạng hoàn toàn, xoay nằm ngang giữa đường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông không để ùn tắc.

Giao thông qua khu vực bị tai nạn gặp khó khăn. Ảnh: BHĐX

Đến hơn 5 giờ sáng cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa thông thoáng, các phương tiện lưu thông bình thường.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn rồi dẫn đến tai nạn.

