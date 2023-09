'Kinh hoàng' nhiều người đi bộ, vui chơi, chạy xe đạp... trên cao tốc ở Nghệ An

Ngày 1-9, Bộ GTVT chủ trì phối hợp với hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời đoạn cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa)- Diễn Châu (Nghệ An).

Trẻ em chạy, vui chơi trên cao tốc Bắc- Nam (đoạn qua Nghệ An).

Người dân địa phương nơi đây vui mừng khi cao tốc được đưa vào sử dụng , rút ngắn thời gian hành trình Diễn Châu (Nghệ An) ra thủ đô Hà Nội từ 5 giờ xuống còn 3,5 giờ.

Những chiếc xe ô tô chạy Bắc-Nam đã chạy thẳng theo cao tốc từ Hà Nội về đến quốc lộ 7A (huyện Diễn Châu, Nghệ An) rồi rẽ ra quốc lộ 1A tiếp tục hành trình.

Đi bộ trên cao tốc.

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt, đường cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu chỉ phục vụ ô tô con, ô tô khách, ô tô tải từ 10 tấn trở xuống. Các đối tượng không được tham gia giao thông trên đường ô tô cao tốc gồm: xe tải trên 10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ từ 70km/h trở xuống, xe thô sơ, người đi bộ.

Đi bộ ngược chiều xe ô tô trên cao tốc.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An và Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An, Văn phòng đại diện Quản lý đường bộ II.2 (Khu quản lý đường bộ 2) đã bố trí lực lượng tại các điểm giao cắt với cao tốc để phân luồng, hướng dẫn người dân lên, xuống cao tốc.

Chó chạy trên cao tốc Diễn Châu (Nghệ An)- Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Tuy nhiên, ghi nhận vào chiều tối 1-9, người dân đã chạy bộ trên cao tốc, “lén” mang xe đạp, xe máy lên lưu thông trong cao tốc đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Trên đoạn cao tốc này còn có chó chạy, dê đi qua cao tốc, gây nguy hiểm cho ô tô con, ô tô khách, ô tô tải từ 10 tấn trở xuống. Một số trẻ em cũng lên vui chơi trên cao tốc.

Đạp xe thể thao trên cao tốc.

Ghi nhận ngày đầu tiên, lượng xe hơi, xe khách, xe tải (dưới 10 tấn) tham gia giao thông trên cao tốc qua Nghệ An với lưu lượng còn ít nên tại các điểm giao cắt không xảy ra ách tắc giao thông.

Chạy xe máy vào hầm cao tốc hướng từ Nghệ An sang Thanh Hóa.

