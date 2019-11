Kinh hoàng hình ảnh đầu xe khách bị vò nát sau tai nạn trên quốc lộ

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 13:54 PM (GMT+7)

Chiếc xe khách chạy tuyến Hà Giang- Mỹ Đình lưu thông trên quốc lộ 2 đã xảy ra va chạm mạnh với xe ben chạy theo chiều ngược lại.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe ben. Ảnh: N.T

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h38 sáng 1/11, tại quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách xe khách giường nằm (tuyến Hà Giang- Mỹ Đình) lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Tuyên Quang- Hà Giang. Khi xe khách tới Km 35 đã xảy ra va chạm mạnh với xe ben BKS 23R 003.xx chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu và một phần bên hông xe khách bị vò nát, biến dạng. 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nhiều hành khách có mặt trên xe khách hoảng loạn, kêu cứu. Lái xe khách may mắn bị thương nhẹ.

Phần đầu xe khách biến dạng, bị vò nát sau tai nạn. Ảnh: N.T

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên cho biết thêm, sáng 1/11, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp nạn trong vụ tai nạn giữa xe ben và xe khách.

“Chúng tôi tiếp nhận 6 bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng bị thương nhẹ. Hiện tại, không có ai bị thương nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ vẫn đang làm xét nghiệm, chụp chiếu, thăm khám cho các nạn nhân”, vị lãnh đạo bệnh viện thông tin.

Một phần bên hông xe cũng bị xé toang. Ảnh. N.T

Ông Bùi Quang Tuấn, Trưởng Công an huyên Hàm Yên xác nhận thông tin về vụ tai nạn trên và cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, giúp đỡ người bị nạn. Hiện tại, công an đang làm rõ danh tính hành khách gặp nạn và điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.