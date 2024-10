Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tăng cường khiến chiều tối và đêm nay miền Bắc mưa rào, những ngày sau trời hanh khô. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5 m.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo bốn ngày tới nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội ít thay đổi, phổ biến 32 độ C, nhưng ban đêm xuống 19 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 14-21 độ C.

Thung lũng Bắc Sơn, Lạng Sơn ngày 21/10/2024. Ảnh: Giang Ngọc

Bắc và Trung Trung Bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh từ đêm nay. Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Đêm nay và ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ) và giông.

Cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh hoạt động mạnh từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, gây ra các đợt rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) và rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).

