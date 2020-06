Khi nào 150 nhân sự Trung Quốc trở lại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông?

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang chờ các nhân sự nước ngoài trở lại làm việc, trong đó có 150 người của tổng thầu Trung Quốc.

Dự kiến đầu tháng 6/2020, 150 chuyên gia, nhân sự của tổng thầu sẽ trở lại làm việc tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Ngày 1/6, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xúc tiến các thủ tục để hỗ trợ đưa 150 người là chuyên gia, kỹ sư, nhân sự của tổng thầu tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trở lại dự án để làm việc.

Những nhân sự này đều là người Trung Quốc, sau khi về nước nghỉ Tết Nguyên đán 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thể nhập cảnh vào Việt Nam.

“Dự án đang cần huy động đủ nhân lực của tổng thầu để tiếp tục triển khai các công việc của giai đoạn cuối cùng. Sau khi Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại dự án, Ban QLDA đã lên kế hoạch để đưa 150 nhân sự của tổng thầu trở lại làm việc. Dự kiến, đầu tháng 6/2020 các chuyên gia, nhân sự trên sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi được cách ly y tế 14 ngày và đảm bảo điều kiện sức khỏe sẽ tiếp tục làm việc tại dự án”, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết.

Cũng theo đơn vị quản lý dự án, trước đây các nhân sự của tổng thầu thường đi lại giữa hai nước bằng đường hàng không, song hiện tại, việc đi lại bằng đường hàng không gặp nhiều khó khăn nên sẽ đi bằng đường bộ, đường sắt và nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ. Có thể các nhân sự trên sẽ nhập cảnh theo một số đợt.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc. Tổng thầu EPC của dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc.

Dự kiến tháng 2/2020 dự án bắt đầu vận hành thử toàn bộ hệ thống để phục vụ công tác nghiệm thu, đánh giá an toàn hệ thống. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến cuối tháng 2/2020 mới có 4 chuyên gia của tổng thầu (trong đó có giám đốc dự án) được nhập cảnh vào Việt Nam, còn lại 150 nhân sự khác chưa thể trở lại, khiến kế hoạch vận hành thử bị thay đổi. Liên quan đến nhân sự là chuyên gia châu Âu của nhà thầu tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT, Pháp), hiện chưa xác định thời điểm cụ thể trở lại dự án.

