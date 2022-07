Khánh Hòa đề nghị kỷ luật 6 nguyên lãnh đạo sở

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn cựu lãnh đạo, cán bộ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS. Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Lê Hiền Các bị can bị khởi tố gồm Lê Đức Vịnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Văn Dẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Thọ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó phòng Vật giá - Sở Tài chính. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với chín bị can trong vụ án trên từ tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai sang tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, giao khu đất cho Công ty CP Thanh Yến (Công ty Thanh Yến) không qua đấu giá, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước. Ông Thắng đã ký văn bản chấp thuận đề xuất của Công ty Thanh Yến thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, ngoại thành TP Nha Trang. Đổi lại, tỉnh giao toàn bộ khu đất 7.388 m2 tại trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh cho Công ty Thanh Yến chuyển thành đất ở, đất sản xuất, kinh doanh để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư Nha Trang Center 2. Kết quả điều tra đến nay xác định các bị can trên đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước hơn 74 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho Nhà nước.