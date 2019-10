Khám phá trung tâm dữ liệu được ví như “bộ não số” của Bắc Ninh

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 00:30 AM (GMT+7)

Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh chính là nơi lưu trữ tập trung các video, hình ảnh từ camera giám sát an ninh, giao thông truyền dữ liệu về.

Màn hình 1.700 inch tại trung tâm điều hành

Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh triển khai xây dựng đề án “mô hình thành phố thông minh”, với 6 lĩnh vực cốt lõi gồm: nền kinh tế thông minh; cư dân thông minh; quản trị thông minh; dịch chuyển thông minh; môi trường thông minh và cuộc sống thông minh, giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030.

Tại “trung tâm điều hành thông minh”, ngoài các thiết bị hiện đại, còn có một màn hình cỡ lớn 1.700 inch

Để có cơ sở thực tiễn, Bắc Ninh đã tổ chức nhiều đoàn đi học tập thực tế tại một số thành phố lớn của châu Á, nơi đã triển khai, xây dựng thành công mô hình thành phố thông minh. Hiện nay tại “trung tâm điều hành thành phố thông minh”, ngoài các thiết bị hiện đại, còn có một màn hình cỡ lớn 1.700 inch.

“Trung tâm điều hành thành phố thông minh có một khu vực riêng biệt để các thiết bị máy móc hiện đại và được gọi với tên gọi là “trung tâm dữ liệu thành phố thông minh”. Căn phòng rộng hơn 100m2 này cũng là nơi tiếp nhận các hình ảnh, dữ liệu từ camera giám sát an ninh, giao thông truyền dữ liệu về”, lãnh đạo Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, “trung tâm điều hành thành phố thông minh” được coi như là “bộ não số” của tỉnh Bắc Ninh. Việc tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có, cùng với các phần mềm sẽ được đầu tư thêm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh Bắc Ninh trên mọi lĩnh vực đời sống về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Anh Vũ Văn Quyết, cán bộ kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra hệ thống, tín hiệu của hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông lắp đặt trên toàn thành phố Bắc Ninh

Trung tâm này cũng có gần 1.100 chỉ số thống kê ở tất cả các lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, giao thông, lao động thương binh và xã hội, tài chính, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, khoa học công nghệ, hành chính công…

“Trung tâm điều hành thành phố thông minh” sẽ kết nối với 300 camera trong thành phố Bắc Ninh và tiến tới là kết nối toàn bộ camera trên toàn tỉnh… Để thực hiện kết nối các hệ thống mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với trung tâm, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây dựng hệ thống mạng WAN nội tỉnh, kết nối 162 cơ quan, đơn vị.

Hệ thống camera giao thông đã từng ghi nhận lái xe taxi vi phạm hơn 60 lần

Theo Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, trong giai đoạn 1, Sở đã lắp đặt các camera giám sát an ninh, giao thông tại các điểm cửa ngõ ra, vào thành phố, nút giao của huyện Quế Võ, cầu Hồ của huyện Tiên Du với các tính năng nhận diện biển số xe, thống kê lưu lượng xe tham giao thông, nhận biết các xe vi phạm như dừng đỗ sai làn, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Hệ thống camera đã giúp lực lượng chức năng điều tra nhanh và xử lý các vụ việc về trật tự an ninh, an toàn giao thông.

Tại "Trung tâm điều hành thành phố thông minh" có một khu vực riêng biệt để các thiết bị máy móc hiện đại và được gọi với tên gọi là "trung tâm dữ liệu thành phố thông minh". Căn phòng rộng hơn 100m2 này cũng là nơi tiếp nhận các hình ảnh, dữ liệu từ camera giám sát an ninh, giao thông truyền dữ liệu về.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, thông qua hệ thống camera giao thông này, đơn vị đã ghi nhận một lái xe taxi ở Bắc Ninh thường xuyên vi phạm giao thông. Cụ thể từ tháng 4/2019 đến nay, lái xe taxi BKS 99A 132xx đã vi phạm giao thông tới hơn 60 lần, với các lỗi chủ yếu là “không chấp hành hiệu lệnh đèn”, dừng đỗ sai làn đường…

Đối với các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đơn vị sẽ chuyển dữ liệu, hình ảnh, video bằng chứng vi phạm tới các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để giúp người dân tra cứu xem phương tiện có bị phạt nguội hay không, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh sẽ xây dựng Cổng thông tin thành phố thông minh, trong đó sẽ có thành phần để tra cứu nội dung vi phạm. Dự kiến trong 10/2019, lực lượng chức năng sẽ chính thức áp dụng hình thức xử phạt nguội các lỗi vi phạm giao thông.

Cán bộ làm việc trong “trung tâm dự liệu thành phố thông minh, căn phòng rộng hơn 100m2 này cũng là nơi tiếp nhận các hình ảnh, dữ liệu từ camera giám sát an ninh, giao thông truyền dữ liệu về

Hình ảnh một chiếc loa dùng để phát thanh, chuyển tải thông tin tới các cán bộ trong “trung tâm dữ liệu thành phố thông minh

Hệ thống lưu trữ dữ liệu đặt ở trong khu vực “trung tâm dữ liệu thành phố thông minh

Hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh

Hệ thống tủ lắp các thiết bị mạng, tuyền tải dữ liệu

Hệ thống tủ lắp đặt thiết bị mạng

Hệ thống UPS (bộ lưu điện)

Hệ thống bảng điều khiển phòng cháy chữa cháy bên trong trung tâm dữ liệu thành phố thông minh