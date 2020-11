Khai báo gian dối, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM bị bắt tạm giam

Trong quá trình điều tra, công an cho bị can Huỳnh Phước Long - nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty SADECO - được cho tại ngoại. Tuy nhiên, bị can Long không thành khẩn khai báo nên công an đã bắt tạm giam.

Ngày 21/11, Công an TP.HCM cho hay, đơn vị này đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét đối với Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM và ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC cùng 10 bị can khác về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đến nay, công an đã khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo cấp cao của TP.HCM liên quan đến vụ sai phạm của ông Tề Trí Dũng, Công ty IPC và Công ty SADECO.

Cả 12 bị can bị khởi tố vì có liên quan đến sai phạm trong vụ ông Tề Trí Dũng, Công ty IPC và SADECO. Đến chiều 21/11, Công an TP.HCM cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can Huỳnh Phước Long - nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty SADECO, bị khởi tố tháng 6 nhưng cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú chờ điều tra.

Trong quá trình điều tra đến nay, công an xác định, bị can Long không thành khẩn khai báo, che giấu lý do hợp thức hóa tài liệu, tờ trình, không hợp tác trong việc điều tra nên phía công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Chính vì những lý do trên, công an đã bắt tạm giam với bị can Long để làm rõ vụ án.

Bước đầu, công an xác định bị can Long là Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy, cũng là người đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy tại Công ty SADECO. Bị can Long có vai trò trong việc báo cáo trực tiếp, trình cho Văn phòng Thành ủy chọn phương án phát hành cổ phần. Cụ thể, bị can Long yêu cầu Hồ Thị Thanh Trúc (nguyên Tổng giám đốc Công ty SADECO) làm lại tờ trình với nội dung đề xuất chọn phương án để báo cáo lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Thành uỷ chấp thuận.

Bị can Long tìm mọi cách giúp cho Công ty Nguyễn Kim mua được 9 triệu cổ phần của Công ty SADECO với giá là 40 ngàn đồng/cổ phần. Người này có vai trò chính trong việc báo cáo, trình, hợp thức hoá các thủ tục để thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.

Trong một diễn biến liên quan vụ việc, sáng cùng ngày, công an đã tiến hành khám xét nhà bị can Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM ở đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh.

Công an xác định bị can Thông đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ TP.HCM. Bị can Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm về quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về quản lý và sử dụng tài sản doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM.

Bị can Thông còn vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận (IPC) thực hiện hợp tác kinh doanh chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

