Kết quả kiểm tra: Trụ sở công ty sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau nào

Trưa 8/3, trao đổi với PV VietNamNet, bà Lê Thị Châu, Chánh Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đã có kết quả kiểm tra sơ bộ tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) - đây là đơn vị sản xuất kẹo rau củ Kera được Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo bà Châu, đơn vị đã kiểm tra và bước đầu ghi nhận không có vườn rau nào được công ty này trồng trong khuôn viên trụ sở. Sở Y tế đang lấy mẫu, đưa đi kiểm nghiệm để có kết luận chính xác.

Trụ sở Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: Hải Dương

Liên quan đến việc này, ông Huỳnh Phú, Phó Giám đốc nhà máy (Công ty Cổ phần ASIA LIFE) cho biết, tháng 11/2024 mới chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt), địa chỉ: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức (TPHCM).

"Chúng tôi làm 1 sản phẩm là kẹo rau củ Kera cho Công ty Chị Em Rọt. Tuy nhiên, công thức là của đối tác đưa ra. Đến nay đơn vị đã giao cho đối tác 3 đơn hàng, tương đương khoảng 50 nghìn hộp", ông Phú thông tin.

Một đại diện khác của Công ty Cổ phần ASIA LIFE cho biết, đơn vị chỉ sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của Công ty Chị Em Rọt do Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlogs... quản lý.

"Việc công bố sản phẩm đều do Công ty Chị Em Rọt thực hiện, chúng tôi sẽ đóng gói theo yêu cầu. Công ty Chị Em Rọt quảng cáo bán sản phẩm như thế nào, chúng tôi không hề biết", đại diện Công ty Cổ phần ASIA LIFE nói.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk kiểm tra tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE. Ảnh: NH

Trước đó, vào ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, địa chỉ: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức (TPHCM) công bố có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm. Sản phẩm này được sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ngay sau đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Đến ngày 7/3, Sở Y tế Đắk Lắk ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Công ty cổ phần ASIA LIFE được yêu cầu báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra.

Mới đây, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo rau củ Kera có giá trị chất xơ cao, "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau". Tuy nhiên, các kết quả kiểm định cho thấy điều ngược lại.