Kẹt giữa tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung

Ông Trương Quang Hào, Tổng Giám đốc Cty Hoàng Nhất Nam cho biết: Có gần 1.000 khách hàng liên quan các tranh chấp tại các dự án do Cty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư đã phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam dù tỉnh đã rất nhiều lần có văn bản chỉ đạo. “Nếu Bách Đạt An có thiện chí thì việc triển khai pháp lý dự án sẽ rất nhanh, thậm chí chỉ trong vài tháng có thể ra sổ cho người dân. Bởi, các dự án mặt bằng cơ bản đã xong, chỉ còn việc nộp tiền vào để hoàn chỉnh các hồ sơ để giải phóng mặt bằng”, ông Hào cho biết.