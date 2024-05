Hơn 70 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn

Tối 28-5, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết sau bữa ăn trưa tại nhà máy, hơn 70 công nhân Công ty may Việt Nhật (đóng trên địa bàn huyện Yên Thành) phải nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc.

Các công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa. Ảnh: Facebook

Trước đó, sau bữa ăn trưa 28-5 tại nhà ăn của Công ty may Việt Nhật, nhiều công nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như: Đau bụng, buồn nôn, đau đầu. Ngay sau đó, các công nhân nghi bị ngộ độc đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn để cấp cứu, điều trị.

Đến chiều tối 28-5 đã có 16 công nhân sức khỏe ổn định được xuất viện về nhà. Số công nhân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo huyện Yên Thành, đại diện các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân. Sở Y tế Nghệ An cũng cử đoàn công tác kiểm tra và thăm hỏi sức khỏe các công nhân, tiến hành lấy mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Công ty may Việt Nhật hiện có gần 1.500 công nhân đang làm việc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]