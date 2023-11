Hơn 1.100 công chức, viên chức tỉnh Bình Dương nghỉ việc, vì sao?

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương liên quan đến vấn đề trên.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương (Đồ họa: Lê Duy)

Thưa ông, theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, tình hình công chức, viên chức của tỉnh xin nghỉ việc thời gian qua là rất đáng báo động, ông có thể cho biết lý do họ xin nghỉ?

- Ông Nguyễn Văn Minh: Trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023, Bình Dương có 1.125 công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, trong đó 108 công chức, 1.017 viên chức. Riêng lãnh đạo, quản lí là 70 người.

Giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực có số người nghỉ việc chiếm tỉ lệ cao nhất, cụ thể giáo dục có 675 người, y tế 270 người. Ngoài ra, ở một số địa phương trọng điểm khác như Thuận An, Dĩ An tình trạng này cũng xảy ra nhiều.

Các viên chức, công chức nghỉ việc đều được giải quyết chế độ chính sách đúng quy định nên không có trường hợp khiếu nại.

Lý do nhiều công chức, viên chức ở Bình Dương nghỉ việc là do tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương. Đến nay, số biên chế hiện có của tỉnh thấp nhất so với các địa phương trong vùng Đông Nam bộ, ít hơn Đồng Nai 1.000 người; Bình Phước khoảng 100 người, Tây Ninh 80 người. Biên chế ít, khối lượng công việc gấp 3 nên gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Hệ thống văn bản còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán, cán bộ sợ sai khi thực thi nhiệm vụ nên chủ động xin nghỉ việc.

Còn lý do nào khác không thưa ông?

Chính sách tiền lương cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Bởi thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của bản thân và gia đình, chưa tạo được động lực thúc đẩy phấn đấu, gắn bó lâu dài của công chức, viên chức, trong khi những cơ sở ngoài quốc doanh, ngoài Nhà nước gọi mời với chế độ đãi ngộ và mức lương hấp dẫn.

Trước việc công chức, viên chức xin nghỉ việc nhiều, tỉnh đã có những chính sách gì để giữ chân, thưa ông?

Bình Dương có các chính sách thu hút, giữ chân, đãi ngộ cán bộ công chức, viên chức. Cụ thể là Nghị quyết 05/2019 về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực; Nghị quyết 16 hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng các chính sách như công chức cấp xã.

Nghị quyết 16 còn hỗ trợ cho những chức danh hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố cao gấp đôi mức của Trung ương; đồng thời có chế độ cho một số chức danh như phó bí thư chi bộ ấp, phó trưởng ấp, phó mặt trận ấp, các chi hội trưởng các đoàn thể ấp.

Dự kiến cuối năm 2023, Bình Dương sẽ sửa đổi Nghị quyết 05 về chính sách mời gọi nhân tài về công tác. Cụ thể, mức hỗ trợ Giáo sư 700 triệu đồng/người, Phó Giáo sư 650 triệu đồng, Tiến sĩ 600 triệu đồng, Thạc sĩ 500 triệu đồng, bác sĩ hơn 400 triệu đồng… và còn hỗ trợ thêm tiền thuê nhà hàng tháng bằng 0,7 lần mức lương cơ sở, hỗ trợ tiền xăng. Riêng bác sĩ còn được hỗ trợ tăng thêm 3-3,5 lần mức lương cơ bản.

Bình Dương cũng thực hiện thi tuyển công chức 2 lần/năm bổ sung vào những nơi đang thiếu; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lí để đảm bảo tính công bằng trong tuyển dụng.

Đổi mới quy trình, chế độ tuyển dụng công chức, viên chức căn cứ vào quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực để các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn, tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu, nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để nâng cao chất lượng đầu vào của công chức, viên chức.

Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài vào công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cải cách tiền lương phù hợp theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng suất lao động…

Vậy tỉnh có kiến nghị gì với Trung ương, thưa ông?

Bình Dương là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao và quá trình đô thị hóa nhanh; thu hút rất đông lao động ngoài tỉnh và nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Khối lượng, yêu cầu công việc ngày càng cao, trong khi biên chế được giao thấp đã tạo áp lực lớn đối với đội ngũ công chức, viên chức.

Bình Dương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm triển khai chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài vào cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, kiến nghị Trung ương có cơ chế đặc thù cho các địa phương có đóng góp nhiều cho ngân sách trung ương, các địa phương này có tốc độ phát triển kinh tế- xã hội cao như Bình Dương, nhưng không đảm bảo nhân lực theo biên chế được giao.

Để giảm áp lực công việc cho cán bộ, tỉnh đề nghị tăng thêm khoảng 500 biên chế công chức.

