Hơn 100 cảnh sát, kiểm lâm trắng đêm tìm 1 phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022 13:00 PM (GMT+7)

Một phụ nữ 55 tuổi đi du lịch núi Tà Cú và mất tích từ 12 giờ ngày 13-10, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Trưa 14-10, Thượng tá Trần Đăng An, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), chỉ huy việc tìm kiếm một phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú, cho biết, vẫn chưa tìm thấy dấu vết của người này.

Cả trăm người tìm kiếm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện người phụ nữ. Ảnh TA.

Trước đó, lúc 18 giờ 20 ngày 13-10 ông Lê Văn Y (33 tuổi), ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đến trình báo về việc bà Phan Thị Kim Chung (55 tuổi) ngụ xã Phước Hiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai đi du lịch trên núi Tà Cú bị lạc từ 12h cùng ngày và nhiều người trong đoàn du lịch tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành.

Núi Tà Cú nhìn từ trên cao.

Đặc điểm nhận dạng trước khi người nhà mất liên lạc là bà Chung mặc quần áo màu cam, có khoác áo sọc caro.

Cũng theo gia đình, bà Chung có vấn đề về tâm lý nên tinh thần không được ổn định.

Núi Tà Cú cách QL1A khoảng 2 km.

Ngay trong chiều 13-10, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã huy động khoảng 100 người gồm lực lượng cảnh sát, kiểm lâm; nhân viên Ban Quản lý du lịch núi Tà Cú và Công an thị trấn Thuận Nam, Công an xã Tân Thuận tham gia tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm họp triển khai các phương án.

Núi Tà Cú (thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cao 649m so với mực nước biển và mùa này cây cối rất rậm rạp, địa hình có nhiều dốc đá dựng đứng, trơn trợt vô cùng nguy hiểm.

Núi Tà Cú có nhiều dốc đá nguy hiểm.

Đến 1g sáng ngày 14-10, sau khi chia nhau tìm nhiều khu vực nhưng không phát hiện dấu vết gì nên đoàn tìm kiếm tạm nghỉ và đến sáng cùng ngày đã huy động thêm lực lượng tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn.

