Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức phạt nào?

Tối 19/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Asia Lite và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can. Trong số đó có Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Từ trái qua: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu. Ảnh: Bộ Công an

Việc này đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý, với vai trò của mình, Hoa hậu Thùy Tiên có thể phải đối mặt với những tội danh nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với VietNamNet, Luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý cho biết: Với việc bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội “lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự thì Hoa hậu Thùy Tiên phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến 5 năm tù giam.

Khoản 2 Điều 198 quy định: “Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên”.

Luật sư Kiên cho rằng, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra xác định được Thùy Tiên đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Điều 193, Bộ luật hình sự năm 2015, lúc đó bị can sẽ đối mặt với khung hình phạt rất cao là tù chung thân.

“Theo quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14) phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15-20 năm hoặc tù chung thân:

- Thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên;

- Làm chết 2 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên”.

"Tuy nhiên, việc khởi tố bị can về một tội danh nào đó chỉ là bước đầu của quá trình giải quyết vụ án. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rất nhiều việc để chứng minh hành vi phạm tội của bị can và Bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án mới khẳng định chính xác tội danh và hình phạt của một người bị cáo buộc", luật sư Kiên nói thêm.