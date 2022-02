Hình ảnh CSGT kiểm tra tài xế ở cảng Long Bình - TP Thủ Đức sáng 10-2

Lực lượng chức năng đã kiểm tra ngẫu nhiên 52 tài xế ra vào cảng Long Bình - TP Thủ Đức và đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma tuý.

Sáng 10-2, Đội CSGT Công an TP Thủ Đức, Công an phường Long Bình Công an TP Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) tiến hành kiểm tra chất ma tuý đối với tài xế xe cơ giới tại cảng Long Bình (TP Thủ Đức).

Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra ngẫu nhiên 52 tài xế. Qua đó, phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với ma tuý.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện cùng 2 giấy phép lái xe, đồng thời bàn giao 2 tài xế này cho công an phường Long Bình tiếp tục xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra chất ma túy đối với tài xế xe cơ giới tại cảng Long Bình (TP Thủ Đức).

Hai tài xế được phát hiện dương tính với chất ma tuý.

Theo một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Thủ Đức, tài xế sử dụng chất kích thích trước khi lái xe được xác định là đối tượng có thể gây tai nạn giao thông bất cứ lúc nào, thậm chí là tai nạn nghiêm trọng.

Vì thế, công tác kiểm tra tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia được Công an TP Thủ Đức thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, qua các lần kiểm tra, vẫn phát hiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là tài xế container đường dài dương tính với chất ma tuý.

"Từ những ngày đầu năm mới, khi các cụm cảng tại TP HCM đã hoạt động trở lại với tối đa công suất, Đội CSGT Công an TP Thủ Đức đã thực hiện các chuyên đề kiểm tra người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, chất ma tuý. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tài xế sử dụng ma túy hoặc nồng độ cồn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn" - vị này cho biết.

