Hậu Giang tổ chức kỳ họp HĐND bất thường

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 15:15 PM (GMT+7)

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua 10 tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trong đó có ba dự án phát triển đô thị.

Sáng 19-4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016–2021.

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua 10 tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Cụ thể, có ba tờ trình về chủ trương đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới trên địa bàn huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành và TP Vị Thanh. Ba tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng đường ô tô về trung tâm các xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ), xã Phú Hữu và xã Phú Tân (huyện Châu Thành).

Quang cảnh kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016–2021. Ảnh: BT

Cạnh đó, các đại biểu sẽ tiến hành thông qua các tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, các khoản thu phí và tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hậu Giang sẽ công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết ba dự án phát triển đô thị được thông qua tại kỳ họp này là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển đô thị của tỉnh nhà.

”Việc đầu tư phát triển các khu đô thị mới sẽ góp phần tạo cảnh quan hiện đại, thu hút người dân phát triển thương mại dịch vụ. Đồng thời, những khu vực này cũng sẽ thuộc phạm vi đề án kinh tế đêm mà tỉnh đã chỉ đạo TP Vị Thanh xây dựng” – ông Lê Tiến Châu thông tin thêm tại kỳ họp.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh này, hiện nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, qua đó, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất chủ trương cho tiếp cận, nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết đề xuất 59 dự án, riêng thành phố Vị Thanh là 20 dự án.

“Tuy nhiên, không phải dự án nào UBND tỉnh cũng sẽ phê duyệt ngay mà cần căn cứ vào theo tính chất, quy mô của từng dự án và đặc biệt là phải phù hợp với chương trình phát triển nhà ở theo từng giai đoạn. UBND tỉnh sẽ phê duyệt hoặc trình HĐND phê duyệt theo thẩm quyền và có lộ trình cụ thể để đảm bảo các dự án đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng không tràn lan, tránh gây ra bong bóng bất động sản” - ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Chiêu Quí (nguyên giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh) do thôi việc; Đại tá Lê Văn Thăng (nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh) do nghỉ chờ hết tuổi phục vụ theo cấp bậc, quân hàm thì nghỉ hưu; ông Nguyễn Ngọc Long (nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh) do luân chuyển công tác.

Cạnh đó, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Chiến Công, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh; ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở GTVT tỉnh.

