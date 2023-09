Hai xe máy tông nhau, 3 người thương vong

The đó, lúc 19h15 tối 28/9, xe máy biển kiểm soát 88H1-6797 do anh Trần Văn N (SN 1987, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên QL1, hướng từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh. Khi đi qua Khu phố Trung Lương, phường 10 (TP Mỹ Tho) thì bất ngờ bị xe máy biển kiểm soát 63G1-210.06 do nam thanh điều khiển chở theo một người khác lưu thông cùng chiều tông vào phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va tông mạnh khiến 3 người ngã xuống đường, riêng xe máy có 2 nam thanh niên lao vào dải phân cách giữa đường, trượt dài khoảng 70 mét. Sau tai nạn, 2 nam thanh niên bị thương được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng một người tử vong sau đó. Còn anh N bị xây xát nhẹ, các phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận được tin báo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP Mỹ Tho điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

