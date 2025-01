Hai vợ chồng gặp nạn tử vong sau va chạm với ô tô

Xác nhận sự việc với phóng viên, đại diện phường Phạm Ngũ Lão (TP. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 13h30 hôm nay (18/1), trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và ô tô khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra sự việc, anh Vũ Quang Cường (SN 1982, trú tại xã Bạch Đằng, TP. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) điều khiển xe ô tô BKS 15H- 06314 lưu thông theo hướng từ Tam Hưng về đập Minh Đức (phường Phạm Ngũ Lão, TP. Thuỷ Nguyên).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Trong quá trình lưu thông trên đường, ô tô do anh Cường lái bất ngờ va chạm với xe máy BKS 15B3-390.32 đi cùng chiều do ông Hoàng Hữu C. (SN 1955) điều khiển, phía sau đèo vợ là bà Đỗ Thị H. (SN 1956, trú tại phường Nghĩa xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến vợ chồng ông C. ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Thủy Nguyên cùng chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành phân luồng giao thông, tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể 2 vợ chồng xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.