Hai người liều mình nhảy lầu thoát thân khỏi căn nhà cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 14:46 PM (GMT+7)

Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an quận Hoàng Mai đã dập tắt đám cháy ở ngôi nhà 2 tầng ngay trong đêm.

Hiện trường vụ cháy ngôi nhà 2 tầng tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 12/9, tại ngôi nhà 2 tầng có địa chỉ 16/96/245 phố Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) đã xảy ra cháy nổ.

Thời điểm trên, đa số người dân đã ngủ say, ngõ xóm vắng vẻ nên khi được phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Rất may, 2 người trong nhà đã kịp thời thoát nạn qua ban công tầng 2 xuống đất an toàn, đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hỏa và đánh thức người dân lân cận di tản.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an quận Hoàng Mai đã xuất nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai lực lượng dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, lửa đang cháy bao trùm trên tầng 2 kèm theo khói dày đặc đe dọa sự an toàn của người dân lân cận. Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn, phun nước ngăn cháy lan, hạ nhiệt các cấu kiện bị nung nóng. Các chiến sỹ cứu hỏa nỗ lực chữa cháy, sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Ngay trong sáng nay (12/9), Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy.

