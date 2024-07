Trong lĩnh vực văn hóa ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, trong thời gian qua, đã có nhiều cơ chế, chính sách mới góp phần hình thành nên môi trường để phát huy có hiệu quả các nguồn lực văn hóa, qua đó phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó, nền tảng đầu tiên là Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020[1] được ban hành năm 2009 và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030[2] được ban hành năm 2016.

Trên cơ sở khung chính sách của quốc gia, thành phố Hà Nội đã ban hành các Chương trình công tác của Thành ủy[3], Nghị quyết của HĐND thành phố và Quyết định của UBND thành phố với việc ưu tiên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển văn hóa, con người, phát triển du lịch, bảo tồn nghề thủ công truyền thống và di sản văn hóa… hướng tới mục tiêu phát triển bền vững[4].

Bên cạnh việc xác lập vị trí, khẳng định vai trò của văn hóa trong bối cảnh phát triển toàn diện đất nước, có thể thấy, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, cụ thể là: Cần phải xử lý và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội, trong đó, cần tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Từ quan điểm chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác mang tính thiết yếu, trong đó xác định rõ “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Cần phải quan tâm, ưu tiên dành những nguồn lực cần thiết để đầu tư phát triển văn hóa. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. “Cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”. Như vậy, trong mối quan hệ với kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa được xác định là một trụ cột quan trọng, đảm bảo quá trình phát triển bền vững Thủ đô trong giai đoạn mới.

Với Đảng bộ Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư cũng đặt ra yêu cầu riêng và nhấn mạnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố ngày 14-10-2023 rằng: Hà Nội không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn các địa phương khác. Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện, Hà Nội đã quyết tâm thì cần có bước chuyển biến mới - đây là yêu cầu khách quan. Nói đến Hà Nội phải nói đến toàn diện các lĩnh vực, phát triển kinh tế là quan trọng, nhưng phải chú trọng văn hóa, Hà Nội phải văn minh, thanh lịch, cụ thể hóa tiêu chí xây dựng người Hà Nội, xây dựng Thủ đô, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não Trung ương…