Hà Nội nhận gần 4 triệu hồ sơ cấp mã số định danh

Công an các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội triển khai cao điểm “90 ngày, đêm”

Ngoài ra, tính đến ngày 5/12, toàn thành phố đã thu nhận 85.822 hồ sơ cấp CCCD gắn chip, đạt tỷ lệ 28,5% chỉ tiêu Bộ Công an giao, đã thu nhận 3.937.644/6.220.864 hồ sơ cấp định danh điện tử, đạt 63,3%. Riêng chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 là 13.003 trường hợp, mức 2 là 485.175 trường hợp.

Trong năm 2022, Công an TP Hà Nội đã ban hành, triển khai 1 nghị quyết và 1 kế hoạch về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06). Thực hiện tốt vai trò thường trực tham mưu, đôn đốc các đơn vị thực hiện Đề án theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đề án 06, Công an TP Hà Nội đã nghiêm túc triển khai các nội dung theo yêu cầu của Bộ Công an và UBND Thành phố, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng, đủ, sống, sạch, chỉ tiêu cấp CCCD và mã định danh điện tử được giao sát đến từng cảnh sát khu vực Công an các quận, huyện, cùng với Phòng Cảnh sát Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đôn đốc kiểm danh, kiểm diện hằng ngày.

Trong đợt cao điểm “90 ngày, đêm” Công an TP Hà Nội đã đánh giá chỉ tiêu thực hiện của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và 30 quận huyện, cũng như những tồn tại hạn chế và giao trách nhiệm cụ thể cho Trưởng Công an các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố.

Song song với đó, Thành đoàn Hà Nội là một trong những đơn vị chủ trì trong việc cử cán bộ đoàn thanh niên tổ chức kích hoạt mã định danh điện tử trong dân cư, các đơn vị như Hà Đông, Hoàng Mai cũng đã ra quân rầm rộ…

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-nhan-gan-4-trieu-ho-so-cap-ma-so-dinh-danh-post1494277.tpoNguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-nhan-gan-4-trieu-ho-so-cap-ma-so-dinh-danh-post1494277.tpo