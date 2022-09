Hà Nội: 58% quán karaoke không đạt yêu cầu an toàn PCCC

Sau đợt tổng kiểm tra rà soát phòng cháy, chữa cháy hơn 1400 cơ sở karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội, phát hiện 58% cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện tổng kiểm tra rà soát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Nội dung trọng tâm là thực hiện các đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke.

58% trên tổng số 1400 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được kiểm tra vi phạm an toàn PCCC

Đến hết ngày 13/9, kết quả kiểm tra của Công an thành phố Hà Nội cho thấy, trong tổng số hơn 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke đã được kiểm tra thì có đến 58% cơ sở không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động. Đáng chú ý, các cơ sở vi phạm nằm rải rác ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua diễn ra nhiều vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng, số lượng thương vong rất nhiều. Nhưng do lợi nhuận, nhiều trường hợp cơ sở kinh doanh karaoke không đáp ứng được quy định về phòng cháy, chữa cháy vẫn lén lút hoạt động.

Hàng loạt vụ cháy quán karaoke có tính chất phức tạp và để lại hậu quả nghiêm trọng đã diễn ra trong thời gian qua.

Đợt cao điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 20/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang đặt ra mục tiêu kiểm tra 100% các quán karaoke trên địa bàn; tổ chức giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động. Sau đó, cơ quan Công an sẽ công khai các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động để người dân giám sát.

Liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, mới đây Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 504-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố.

