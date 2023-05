Giám đốc Sở Y tế Long An nói gì về clip "bệnh viện bỏ mặc bệnh nhân"?

Theo thông tin của clip đăng tải trên mạng xã hội, khoảng 9h ngày 27/5, anh H (30 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị tai nạn lao động khi đang làm việc. Nạn nhân đã được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Các bác sĩ chẩn đoán, anh H bị dập nát đốt xa hai ngón tay 2, 3 của bàn tay phải. Ngay sau đó, nạn nhân được xử lý băng bó vết thương cầm máu, đồng thời chuyển lên khoa Ngoại chấn thương để chờ các ca cấp cứu trước đó mổ xong sẽ tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân.

Trong thời gian chờ đợi, một số người thân đi theo nạn nhân đã phản ứng quyết liệt, cho rằng bệnh viện chậm mổ nối ngón tay cho bệnh nhân, chậm cho chuyển viện lên TPHCM... và tiến hành quay video đưa clip lên mạng xã hội, cho rằng: “Bệnh viện chẳng lo cho bệnh nhân để từ sáng đến chiều”.

Nội dung clip cũng thể hiện một bác sĩ tên Tuấn liên tục giải thích với người thân của nạn nhân, do có nhiều ca mổ nên nạn nhân phải chờ đến lượt mới xử lý. Thế nhưng người thân nạn nhân không đồng ý với cách giải thích này.

Đến 17h cùng ngày, bệnh nhân đã được mổ xong. Do bị dập nát đốt xa của 2 ngón tay và không thể nối lại, bệnh viện phải xử lý phần ngoài của ngón tay để đảm bảo an toàn... Người thân của nạn nhân cho rằng các bác sĩ không cứu chữa kịp thời dẫn tới nạn nhân bị hỏng 2 ngón tay.

Chiều 28/5, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An xác nhận, đã nắm được toàn bộ sự việc liên quan đến clip và các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội phản ánh về vụ việc trên.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc, sự việc phản ánh trên mạng là có nhưng thời điểm ấy bệnh viện có rất nhiều ca nặng đang cấp cứu. Do đó, các bác sĩ phải ưu tiên mổ ca nặng trước, ca nhẹ hơn mổ sau chứ không bỏ mặc bệnh nhân như thông tin phản ánh trên mạng.

“Ngày thứ Bảy có rất nhiều ca cấp cứu chuyển đến. Bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh nhanh chóng phẫu thuật ca nặng trước. Do không nắm chính xác, thân nhân bệnh nhân phản ứng thiếu khách quan. Các bác sĩ đã thực hiện thành công tất cả các ca phẫu thuật trong ngày” - Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc khẳng định.

Nguồn: https://tienphong.vn/giam-doc-so-y-te-long-an-noi-gi-ve-clip-benh-vien-bo-mac-benh-nhan-post1538142.tpo